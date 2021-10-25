美股迎來科技股超級財報週 台股追蹤券資比飆升股

上週五美股四大指數漲跌互見，僅有道瓊不甩通膨危機獨自收紅，並且攻上歷史新高。除了英特爾崩跌 11% 拖累費城半導體收黑，台積電、聯電 ADR 也聯袂下跌逾 1%。到目前為止，標普成分股已公佈財報的 117 家企業，有 84% 的表現優於市場的預期，本季標普成分股的總體獲利也可望成長 34.8%。本週美股將迎來科技股的超級財報週，蘋果、微軟、google、臉書，以及牽動半導體產業的超微、德儀所公佈的業績，勢必是大盤漲勢能否延續的關鍵。

針對台北股市的觀察重點，電子權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 的表現雖牽動行情多空，但整體自六月以來幾度隨大盤拉回修正而下跌，三者皆能夠在股價跌破 5 月 12 日高點後，六個交易日即能湧現回防的買盤力道，足可見市場特定資金早已不斷鎖定為控盤工具，即使盤面始終利空夾雜但台積電 571 元、鴻海 106.5 元、聯發科 919 元，總是能一再重覆的跌落又站回。足可見，權值股已成台股是否因為各式利空訊息進入空頭趨勢的觀盤指標，而非投資人手中資金過度著墨的標的。當前盤面的操作機會，反而在大盤月均量連續第三個月低迷，市場融券卻反向攀升的狀態下，有不少個股值得大家來追蹤。

力旺 (3529-TW)、智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等矽智財族群的指標股，之所以自八月下旬至今皆能不斷扮演盤面主流，除了籌碼面有外資、投信各自鎖碼拉抬持股部位，最重要的關鍵即是「券資比」一路向上攀升、從未消退。上週在震盪整理過後重新出現亮燈漲停的載板三雄，景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)、新興 (3037-TW) 亦是相同能在券資比的同步拉抬的現象看出端倪。眼前為市場新話題的元宇宙，指標股宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、揚明光 (3504-TW)，更是分別在九月底、十月初兩個時間點先行看到券資比的飆升。

以此概念簡單來追蹤盤面券資比已默默攀升，股價尚未亮燈攻過前高波高點的個股，車用二極體的強茂 (2481-TW) 就值得大家關注，是否在近期跟上德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW) 的腳步來挑戰前高。另外在 IC 設計族群當中，股價已向下修正一段時間的義隆 (2458-TW)、矽創 (8016-TW)、杰力 (5299-TW)、類比科 (3438-TW)、盛群 (6202-TW)、新唐 (4919-TW)、創惟 (6104-TW) 等個股，自然就是券資比攀升但股價基期相對較低，值得大家用時間來觀察外資或投信進駐鎖碼的標的了。

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