速覽 Alpha Finance 結合永續掉期和槓桿代幣特點的 AlphaX

新版 AlphaX 結合永續掉期和槓桿代幣特點，引入了行權代幣（Strike Token）的概念，將定價規則簡化爲資產實時價格與認爲的上、下限價格的差值，在帶來可組合性和套利的同時，也限制了資本效率，更適合中低風險交易者使用。

撰文：Karen

9 月底，Alpha Finance 的第二款結合永續掉期和槓桿代幣特點的產品 AlphaX 上線以太坊 Kovan 測試網。事實上，Alpha Finance 去年年底就上線了 AlphaX Beta 內部測試網，不過這一次進行了升級，結合了槓桿代幣的代幣交易和可組合性功能，同時又將晦澀難懂的槓桿代幣定價規則大幅簡化，引入了 Strike Token （行權代幣）的新概念，在降低衍生品交易的門檻的同時，小幅提升了資本效率。

類似於槓桿代幣和永續合約，在 AlphaX 上有方向相反的兩類行權代幣（分別爲看漲和看跌），同時每類行權代幣又根據認爲的上、下限價格分別爲了多種行權代幣，而一個行權代幣的價格就是資產實時價格與交易者認爲的上、下限價格的差值。

具體來說，一類爲「ASSET-X」，代表看漲代幣，其中 ASSET 代表該資產的實時價格，X 代表交易用戶認爲的價格下限，換句話說，雖然看漲該資產，但堅信不會低於 X，這種情況下，差值就爲這個看漲代幣的初始內在價值（購買價格），之後隨着資產的實時價格變動，看漲代幣的內在價值也在發生變化。

另一類爲看跌代幣「Y-ASSET」，Y 代表用戶認爲該資產最高不會超過這個價格（即價格上限），差值即爲內在價值。這兩類代幣中，清算價格爲設置的價格下限或上限的 1.2 倍。此外，用戶也可以隨時賣出行權代幣。交易行權代幣時需要實時內在價值的 0.3% 作爲兌換費用，這些費用會分發給行權代幣流動性提供者。

舉例來說，當以太坊實時價格爲 4116 USDC 時，若看漲且認爲 ETH 最低不會跌至 2000 USDC 以下，則可以購買「ETH-2000」看漲代幣，購買價格就爲 4116 USDC-2000 USDC=2116 USDC，再加上兌換費用（2116 USDC*0.3%=6.35 USDC）和結合價格影響和滑點因素，共需支付 2117 USDT，當然，在抵達清算價格之前也可以隨時賣出。

除直接交易外，在 AlphaX 上也可以直接同時鑄造方向相反、數量相同的兩種行權代幣（鑄造價格根據預言機價格計算），還可將這等量的這兩種行權代幣贖回爲 USDC，也因此，這就導致產生了一種套利機會，比如，當行權代幣的交易價值高於鑄造價格時，通過先鑄造再出售來賺取差價，反之，可以先購買再贖回爲 USDC。不過，由於鑄造和贖回時均涉及同等數量且方向相反的兩種行權代幣，因此，在進行套利時還需要具體衡量波動和潛在收益情況。

而關於具體的清算流程，由於結合了永續兌換和槓桿代幣的優勢，當持有的行權代幣達到設置的價格下限或上限（即 X 或 Y）的 1.2 倍時就會自動轉到 Graveyard 中成爲清算代幣，但清算並不意味着用戶會完全爆倉。清算人能以 30% 的折扣在 Graveyard 購買該清算代幣，並同時需要購買同等數量的反方向行權代幣，然後在用這兩種代幣贖回 USDC，而原有的清算代幣持有者還能得到該清算代幣實時內在價值的剩餘 70%。

當在 ETH 價格爲 3000USDC 購買不同種類的行權價格時的資本效率、損益以及清算場景

另外，當前在測試網上，AlphaX 僅支持 ETH 和 WBTC，之後在上線主網後會支持更多的代幣。

整體來說，AlphaX 簡單的行權代幣定價機制爲更廣泛的 DeFi 用戶提供交易衍生品的入門機會，鑄造和贖回時均涉及兩類行權代幣以及給予清算人不低的購買折扣的機制也帶來可組合性和更大的套利機會，不過，這種資產價格和認爲的價格上、下限價格直接相減的定價規則在很大程度上卻限制了資本效率，所以可能更適合中低風險交易者來交易。