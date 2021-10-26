Nansen：CryptoPunks 不可阻擋的漲勢背後究竟有哪些推手？

探討 CryptoPunks 價值背後的潛在驅動因素，以及短期和長期內可以預期的潛在趨勢。

撰文：Yasmine Karimi，Nansen 分析師

編譯：Perry Wang

什麼是 CryptoPunks？

CryptoPunks 是 10,000 個獨特的可收藏角色的集合，被廣泛認爲是當今 CryptoArt 運動的開端。2017 年 6 月 23 日，Larva Labs 發佈 CryptoPunks，當時任何人都可以免費獲得 CryptoPunk。之後過程不再贅敘，發展到今天，根據 Nansen 的數據，Punks 目前的價格在 100.5 ETH （38.1 萬美元）和 4,200 ETH （758 萬美元）之間，使其成爲最大的 NFT 藏品集，總市值爲 1,262,143 ETH （45 億美元）。

CryptoPunks 自誕生以來的價格區間

CryptoPunks 價值背後的潛在驅動因素

很多觀察人士都難以理解收藏家最近爲購買 CryptoPunks 所支付的高昂價格，認爲形成了投機泡沫。其他人則認爲，CryptoPunks 的價值是由 NFT 炒作浪潮之外的因素驅動，而最近的趨勢可能只是揭開序幕，將迎來一場徹底改變藝術收藏的浪潮。

在本文中，我們進一步探討了 CryptoPunks 價值背後的潛在驅動因素，以及短期和長期內可以預期的潛在趨勢。

估值的基本面驅動因素

史上第一個 NFT 項目相關的價值敘事

CryptoPunks 估值背後的第一個基本驅動因素是其作爲歷史上第一個 NFT 項目的價值敘事。這種價值敘事賦予了 CryptoPunks 在 NFT 領域中獨一無二的地位。

這聽起來令人印象深刻，但作爲第一個 NFT 項目具體意味着什麼，爲什麼這很重要？這意味着它是第一個使用區塊鏈技術來代表獨特資產所有權的項目。這產生了三個開創性的影響：

首先，CryptoPunks 徹底顛覆了藝術和藝術市場。通過利用區塊鏈的所有權證明技術，CryptoPunks 消除了參與藝術品交易的第三方。藝術家現在可以直接與觀衆互動，以買賣自己的作品。區塊鏈技術在藝術上的應用，真正可以實現數字藝術和收藏品在數字世界中的稀缺性，因爲這些物品原本的可複製性特徵，使其無法保證稀有和高價值。

其次，CryptoPunks 設立的榜樣作用在廣義上推動了新的資產類別出現：NFT。雖然藝術是其中一個用例，但現實中還有其他不可替代的資產（jpeg、meme、證書、專利等）利用所有權證明技術，使自身變得稀缺和高價值。

第三，它們激發了 ERC-721 代幣的創建，後者是一種支持不可替代資產的代幣標準，甚至在後者的白皮書中也提到了這一點。

稀缺性

CryptoPunks 不僅在 NFT 領域具有重要的文化意義，而且它們也很稀缺。鑑於設立了 1 萬個 的上限，使人們要獲得其中一個變得很困難，否則它們就不會有什麼價值。

CryptoPunks 在收藏層面上具備稀缺性，但現實收藏中這種稀缺性更爲明顯，因爲其中部分 Punks 被認爲比其他更稀缺。

Punks 的價值高低取決於它的類型、屬性數量、屬性組合和主觀性。共存在 5 種 Punk 類型（外星人、殭屍、猿、男、女），87 種不同的屬性，每個 Punk 最多有 7 種屬性。

一般來說，被認爲價值更高的類型是外星人、殭屍和猿。事實上，外星人的平均價格是男性 Punk 平均價格的 16 倍。

在屬性方面，業界通常認爲，擁有 0、6 或 7 個屬性的 Punk 更有價值。

最受追捧的特徵往往是最古怪和最具 Punk 精神的特徵。目前，平均價格最高的特徵如下：

小圓帽（Beanie）

飛行員頭盔

帽衫（Hoodie）

頭飾（Tiara）

項圈（Choker）

高頂禮帽（Top Hat）

橙邊（Orange Side）

3D 眼鏡

電焊護目鏡（Welding Goggles）

金鍊子

重要的是要注意，最有價值的特徵並不總是稀缺的。如果我們考慮這些特徵隨着時間的價值變遷，會發現很有意思的是，特徵的受歡迎程度會隨着時間的變化而變化。

最有價值的前 10 大特徵隨時間的變化

如上圖所示，帽衫和飛行員頭盔等一些原本並不特別受歡迎的特徵重新受到了重視。因此，實時掌握 CryptoPunks 社區（Discord、Twitter 等）中與特徵相關的討論，並充分利用最近的銷售歷史作爲參考，這是非常重要的。

OG 社區的社交貨幣

如上所述，CryptoPunks 有獨特的價值敘事和有限的供應量。這種稀缺性滿足了接下來的這種需求：CryptoPunks 成了老炮兒（OG）社區和 NFT 領域中的一種社交貨幣。

購買 CryptoPunk 時，您不僅購買了圖像，而且購買了 NFT 領域中最酷、最熱門的 OG 俱樂部會員資格。這個俱樂部的會員資格有着非常強大的作用。它傳達了這樣一個信息，即您是先行者，您認識到該項目的歷史意義，並且您在 NFT 領域是個名人。它還可以讓您進入了重量級的社交圈子、可以進行獨家對話、並可以免費申領其他 NFT 收藏品（例如在 Meebit 發佈時）。

OG 不斷增長的需求，以及市場中新參與者的入場，將進一步推動了 Punks 價格上行

隨着時間推移，我們將看到不同市場參與者對 punks 的需求繼續增加。OG 們會將先前收穫的利潤再投資於 CryptoPunks，或至少持有已經擁有的那些 punks。他們是經驗豐富的收藏家。如下所示，CryptoPunks 的前 5 大持有者主要是原始收藏家，他們迄今仍然擁有 CryptoPunks 總數的 14%。

CryptoPunks 的前 5 大收藏家

不過，隨着時間變化，不同類型的 NFT 收藏家的交易演變也表明，「傳奇 NFT 收藏家」的交易在總交易量中所佔的比例越來越小。 （就 ERC721 代幣交易而言，傳奇收藏家意味着前 0.1% 的收藏家）

隨着時間變化，購買 CryptoPunks 的 NFT 收藏者類型的變化

實際上，雖然藏品最初主要集中在巨鯨手中，但隨着時間的推移，CryptoPunks 持有者的數量一直在增加，這表明藏品分佈變得更去中心化，也更趨於健康。現在大約有 3,000 名 CryptoPunks 持有者。

隨着時間推移，擁有 CryptoPunks 的唯一地址總數量的變化

在這些新入局中，有高淨值人士、投資人、名流和業界意見領袖。我們可以預期，他們受到短期 / 長期盈利前景，以及 CryptoPunks 社交貨幣屬性的激勵。

另外兩個趨勢也很明顯。正如信用卡巨擘 Visa 上週購買 Punk 7610 所表明的那樣，NFT 越來越受到機構投資者的關注。除此之外，隨着 NFT 碎片化機制的出現，已經解鎖出全新羣體的市場參與者，碎片化機制可以讓多人共同擁有一個 NFT。

NFT 整體市場的發展壯大，提升了 Cryptopunks 作爲同類產品先驅者的地位

隨着其他 NFT 收藏品的成功，例如 Autoglyphs、Bored Ape Yacht Club 和 ArtBlocks 的出現，而這一領域萬象歸宗，最終都會追溯到 CryptoPunks，CryptoPunks 將隨着整體市場的發展而升值。

隨着 NFT 領域的成熟，並與元宇宙、VR 和 AR 的融合，CryptoPunks 將成爲更大市場中的一部分，並獲得實際用途。

CryptoPunks 在不同媒體和行業中的傳播也越來越多，例如 CryptoPunks 漫畫、CryptoPunks 啓發的衣服。Flamingo DAO 的一些成員甚至爲他們的 Punk 創造了一個 3D 渲染圖，將其存放於元宇宙中，而 Larva Labs 與好萊塢經紀機構 United Talent Agency 簽署代理交易，意味着 tamen 很快就會出現在電影、電視和其他媒體中。這種異花授粉將使得 CryptoPunks 更受歡迎。不斷增加的興趣與稀缺性的碰撞，會推動 CryptoPunks 升值。

CryptoPunks 必然變成價值存儲工具

由於只會存在一個 OG NFT 項目，CryptoPunks 將保持獨特性，並且將成爲 NFT 領域內的一種社交貨幣。隨着 NFT 領域的成熟和新的市場參與者尋求獲取 CryptoPunks，對這一系列藏品的需求將會增長。當這種增加的需求遭遇 CryptoPunks 只有 10000 個的上限時，CryptoPunks 會升值。隨着時間變化，Punks 將成爲一種價值儲存手段，而且在 NFT 市場進入熊市時無疑會是最具價值韌性的。

結語

總而言之，CryptoPunks 價值的非凡增長可以通過基本驅動因素來解釋，例如，它們作爲歷史上第一個 NFT 項目的價值敘事、其稀缺性和社交貨幣地位。上述元素將繼續將 CryptoPunks 的價值推向更高的高度。雖然我們可以預期隨着加密領域的行情起伏，CryptoPunks 的價格在短期內會有所波動，但從長遠來看，CryptoPunks 的價值只會朝着一個方向發展。 CryptoPunks 仍將是最成熟的藍籌 NFT 系列之一。

這僅僅是個開始。NFT 領域將繼續存在，CryptoPunks 將永遠被視爲 NFT 的起源，並隨着時間推移而獲得更多價值。儘管這一系列的價值已經出現了驚人的增長，但預計到 2025 年時，Punks 的價值很可能會更高。