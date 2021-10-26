美股盤後重點新聞摘要2021年10月26日

操盤前瞻

韓國第三季 GDP

美股財報：微軟、Alphabet、AMD、推特 (皆為盤後公布)

臉書 Q3 獲利表現佳 將劃分新業務重點發展元宇宙 盤後漲逾 2%

臉書 (FB-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，獲利表現優於市場預期，但警告第四季營收將受到蘋果新隱私政策等因素影響。為了積極發展元宇宙領域，臉書宣布將創立「臉書實境實驗室」 (Facebook Reality Labs，FRL) ，激勵盤後漲逾 2%。閱讀全文...

特斯拉獲大單市值破兆 馬斯克身價一日暴增 360 億美元

特斯拉股價周一 (25 日) 大漲近 13%、市值突破 1 兆美元，執行長馬斯克身價當日暴增 362 億美元，使這位地表最有錢富豪的身價增為 2886 億美元，今年來已增值將近 1900 億美元。閱讀全文...

史上最大筆訂單！傳 Hertz 破產前下訂 10 萬輛特斯拉

彭博周一 (25 日) 引述知情人士報導，早在聲請破產的 4 個月前，美國汽車租賃公司 Hertz Global Holdings(HTZ-US) 就已下訂 10 萬輛特斯拉電動車，創下特斯拉有史以來最大筆訂單。閱讀全文...

假期購物潮將屆 亞馬遜做足準備無畏供應鏈衝擊

由於供應鏈問題、通膨壓力與勞力短缺，零售商在接下來的假日購物期面臨嚴峻的考驗，美國電商龍頭亞馬遜周一（25 日）向消費者與業內觀察人士保證，公司已做好準備，能在假期期間避開供應鏈衝擊。閱讀全文...

通膨擔憂情緒推升 黃金突破 1800 美元 登近 6 週高點

週一 (25 日) 交易，黃金期貨價格攀升至每盎司 1800 美元以上，係因市場對通膨的擔憂情緒推升金價至 6 週以上的最高收盤價。閱讀全文...



