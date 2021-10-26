韓、菲同意簽署FTA 南韓汽車出口業利多

南韓和菲律賓於 26 日 (週二) 宣布兩國在自由貿易協定 (Free Trade Agreement， FTA) 達成共識，並且在共同宣言上簽字。這對南韓的汽車出口而言是一大利多。

南韓和菲律賓從 2019 年 6 月展開 FTA 自由貿易協定的談判作業。這回菲律賓和南韓同意簽訂 FTA，將是東協 (ASEAN) 國家當中第五個和南韓簽下 FTA 的國家；其它四個國家分別為新加坡、越南、馬來西亞和柬埔寨。

南韓政府表示簽訂 FTA 有助進一步擴張南韓的貿易網路，加上韓、菲兩國都有加盟「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，在兩個協定的互補效應之下，將得到更完整的經濟效益。

未來韓、菲兩國簽下 FTA 之後，在最後階段的南韓和菲律賓的整體出口品項當中，將分別有 94.8% 和 96.5% 的品項得以廢除關稅。

以往南韓出口透過東協的自由貿易協定或「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，菲律賓廢除其中 89.2% 的品項、以及 92.7% 進口額的關稅，而未來的廢除範圍將會更加寬廣。

尤其是以往未被廢除的 5% 汽車進口關稅、以及 3%~30% 的汽車零件進口稅都將跟著廢除，這對南韓汽車行業的出口而言是一大利多。

南韓農林水產品的出口，關稅則將維持原先水準。

另一方面，南韓和柬埔寨也在同 (26) 日正式簽署 FTA。韓、柬兩國是在今年 2 月於 FTA 的簽訂達成共識，並於當時在共同宣言上簽字。