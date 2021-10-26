波卡生態去中心化交易所 Polkadex 主網上線，簡述產品組件、遷移及發展規劃

Polkadex 已開啓單向跨鏈橋，供用戶向主網遷移，未來還將繼續構建 Polkadex Orderbook、Polkapool、Polkadex IDO 等產品。

撰文：Zoe Zhang

2021 年 9 月 29 日，基於波卡生態 Substrate 區塊鏈框架開發的開源去中心化平臺 Polkadex 宣佈其主網上線，目前用戶可以通過單向跨鏈橋樑將持有的 ERC-20 版本 PDEX 代幣遷移至 Polkadex 主網，並參與質押、驗證網絡和獲得收益。

主網正式上線是 Polkadex 正式開啓生態建設的標誌之一，未來基於 Polkadex 主網構建的 Polkadex Orderbook、Polkapool 以及 Polkadex IDO 等關鍵產品設計將會陸續推出，Polkadex 也公佈了代幣遷移的詳細教程和未來發展規劃。

Polkadex 主網：生態建設基礎

Polkadex 有以下六個協同組件，由不同的工程團隊同時開發：

Polkadex blockchain

PDEX token

PDEX bridges

Polkadex Orderbook

PolkaIDO

Polkapool

其中，Polkadex 網絡基於 Substrate 構建的區塊鏈網絡，包括 Polkadex Orderbook、Polkapool 以及 Polkadex IDO 在內的任何 Polkadex DApp 都將在此基礎上建立。

在保障數據安全可驗證的基礎上，Polkadex 網絡還能夠通過跨鏈橋連接到其他區塊鏈，並允許代幣資產從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈，這大大提升了 Polkadex 網絡整體的互操作性，也大大拓寬了 Polkadex 生態的發展空間。

出於團隊嚴謹的開發態度和對產品體驗的高要求，Polkadex 六個協同組件都必須經過嚴格且專業的審計和測試，其過程包括：

編碼 / 開發區塊鏈邏輯

將代碼部署到測試網絡上

當代碼部署在測試網上時，對其進行審計

在主網上發佈

在正式上線之前，Polkadex 網絡部署在測試網之上，超過 2000 名生態成員參與測試，其中包括 200 個驗證節點和近 700 個節點等待驗證。最終，2021 年 9 月 29 日，Polkadex 網絡順利上線。

主網正式上線是 Polkadex 正式開啓生態建設的標誌之一。雖然組成 Polkadex 的大多數組件在技術上是相互獨立的，但它們都有一個共同的前提條件：建立在 Polkadex 區塊鏈之上。

Polkadex 區塊鏈是將所有獨立的組件聯繫在一起的，爲 Polkadex DApps 的蓬勃發展創造了必要的安全和可驗證的環境，並允許它們相互之間進行互動，以及與其他區塊鏈互動。因此，Polkadex 網絡可以說是 Polkadex 生態的地基。當有足夠多的驗證節點能夠確保 Polkadex 區塊鏈能夠安全、平穩運行後，Polkadex 生態開始陸續部署多個應用場景項目。

我們可以通過一個生動的比喻來理解 Polkadex 網絡的角色：

Polkadex 主網可以看作是一棟全新的公寓大樓，其中組件 / 產品 /DApp 的推出可以看作是租戶搬進大樓內的每個不同的公寓單元。大樓需要在所有人搬進去之前建設完成並確保安全。類似地，主網在推出任何組件之前，需要有一個由至少 100 個驗證節點組成的健康社區用於確保穩定運營。

目前 Polkadex 網絡審計工作正在進行中，Polkadex 團隊已經與業內知名審計公司建立合作，但由於 Polkadex 組件的複雜性，以及審計公司的排期安排，審計結果將會稍晚公佈至社區。

PDEX 遷移正在進行中

在主網上線的第一時間，Polkadex 就開啓了一個單向的跨鏈橋，用戶可以將其持有的 ERC-20 版本 PDEX 代幣遷移至 Polkadex 網絡。

在正式遷移之前，用戶需確保自己擁有：

MetaMask 瀏覽器擴展程序與以太坊錢包；

Polkadot.js 瀏覽器擴展程序與 Polkadex 賬戶；

能夠支付 Gas 費用的以太坊餘額

其具體操作方法如下：

打開 遷移網址

將你的以太坊錢包與你的 Polkadex 賬戶連接。Polkadex 賬戶將是你接受遷移已遷移的 PDEX 的地方。

一旦你連接兩個網絡，點擊「立即遷移」按鈕，同意 Metamask 錢包執行交易並支付 Gas 費用。

等待交易完成。這一過程可能會耗費一些時間，因爲以太坊區塊鏈以低速度和高 Gas 費而聞名。當「立即遷移」按鈕從「在 Relayer 上處理」變成「已遷移」，則遷移成功。

爲了儘量減少遷移過程中的潛在攻擊和安全威脅，成功遷移的代幣會進入 28 天的鎖定期，無法正常交易，且會影響到賬戶面板中的「設置鏈上身份」 功能，但鎖定期並不影響用戶參與質押獲得收益。在遷移 28 天或 201600 個區塊後，PDEX 將可進行自由轉移。

遷移通道將會持續開放到 2022 年第一季度，用戶能夠有足夠的時間來遷移，持有 PDEX 可以在此之前選擇 Gas 費用較低的合適時機進行遷移操作。

質押 PDEX 獲得收益

一旦成功從以太坊區塊鏈上遷移了 PDEX，用戶就能夠使用 PDEX 運行一個驗證節點提高網絡安全性獲得網絡獎勵，或者選擇一個信任的驗證節點並將自己的 PDEX 質押給該驗證節點，從而獲得分紅收益。

在 Polkadex 權益證明（PoS）區塊鏈中，驗證節點需要質押一定數量的 PDEX 成爲驗證節點，負責驗證交易、將交易廣播到網絡中並參與投票產出新區塊，如果他們按規則行事，他們會得到 PDEX 獎勵；如果他們違背了協議，他們質押的 PDEX 就會被罰沒。驗證節點可以在長期的網絡驗證工作中建立生態聲譽。

成爲驗證節點需要一定的技術知識和硬件門檻，因此普通用戶可以選擇將自己的 PDEX 質押給某一驗證節點獲得分紅收益。不同驗證節點提供的收益率不同，普通用戶一次最多可選擇 16 個驗證節點進行質押。

未來發展規劃

主網上線僅是 Polkadex 生態建設的開始，Polkadex 官方 Medium 向社區公佈了團隊在主網上線後的詳細發展規劃：

2021 年 10 月

ERC-20 版本 PDEX 遷移爲 Polkadex 版本 PDEX

2021 第四季度

部署跨鏈橋。如果屆時 Polkadex 已經準備好波卡平行鏈，相關跨鏈橋也將被開放。

PolkaIDO 上線

2022 年第一季度

Polkapool 上線

Polkadex Orderbook 上線

值得一提的是，未來 Polkadex 測試網也將長期存在並且獨立發展，就像 Kusama 之於波卡的意義一樣。任何 Polkadex 組件 / 產品 /DApp 在正式部署在 Polkadex 網絡之前，都可以部署在測試網進行嚴格測試，以確保最終版本的順暢運行。Polkadex 產品 PolkaIDO、Polkapool 和 Polkadex Orderbook 將首先逐步上線測試網，之後上線主網。

作爲波卡生態備受關注的 DEX 項目，Polkadex 合併了去中心化交易所（DEX）中最常見的自動做市場（AMM）和集中式交易所使用的訂單薄模型，允許 AMM 池與訂單薄進行交換，將中心化交易所的便捷和高速與去中心化的安全性完美融合。

隨着 Polkadex 網絡的上線，Polkadex 正式開啓生態建設之路，希望爲 DeFi 用戶乃至整個區塊鏈生態用戶帶來更快的交易速度、更低的 Gas 費用、更低的滑點以及更友好的操作。在 DEX 市場份額尚未被敲定的當下，作爲 DEX 賽道的新生力量，Polkadex 目標明確、發展規劃清晰，值得關注 DEX 賽道的用戶持續關注。