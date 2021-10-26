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波卡生態去中心化交易所 Polkadex 主網上線，簡述產品組件、遷移及發展規劃

鏈聞 - ChainNews

Polkadex 已開啓單向跨鏈橋，供用戶向主網遷移，未來還將繼續構建 Polkadex Orderbook、Polkapool、Polkadex IDO 等產品。

撰文：Zoe Zhang

2021 年 9 月 29 日，基於波卡生態 Substrate 區塊鏈框架開發的開源去中心化平臺 Polkadex 宣佈其主網上線，目前用戶可以通過單向跨鏈橋樑將持有的 ERC-20 版本 PDEX 代幣遷移至 Polkadex 主網，並參與質押、驗證網絡和獲得收益。

主網正式上線是 Polkadex 正式開啓生態建設的標誌之一，未來基於 Polkadex 主網構建的 Polkadex Orderbook、Polkapool 以及 Polkadex IDO 等關鍵產品設計將會陸續推出，Polkadex 也公佈了代幣遷移的詳細教程和未來發展規劃。

Polkadex 主網：生態建設基礎

Polkadex 有以下六個協同組件，由不同的工程團隊同時開發：

  • Polkadex blockchain
  • PDEX token
  • PDEX bridges
  • Polkadex Orderbook
  • PolkaIDO
  • Polkapool

其中，Polkadex 網絡基於 Substrate 構建的區塊鏈網絡，包括 Polkadex Orderbook、Polkapool 以及 Polkadex IDO 在內的任何 Polkadex DApp 都將在此基礎上建立。

在保障數據安全可驗證的基礎上，Polkadex 網絡還能夠通過跨鏈橋連接到其他區塊鏈，並允許代幣資產從一個區塊鏈轉移到另一個區塊鏈，這大大提升了 Polkadex 網絡整體的互操作性，也大大拓寬了 Polkadex 生態的發展空間。

出於團隊嚴謹的開發態度和對產品體驗的高要求，Polkadex 六個協同組件都必須經過嚴格且專業的審計和測試，其過程包括：

  • 編碼 / 開發區塊鏈邏輯
  • 將代碼部署到測試網絡上
  • 當代碼部署在測試網上時，對其進行審計
  • 在主網上發佈

在正式上線之前，Polkadex 網絡部署在測試網之上，超過 2000 名生態成員參與測試，其中包括 200 個驗證節點和近 700 個節點等待驗證。最終，2021 年 9 月 29 日，Polkadex 網絡順利上線。

主網正式上線是 Polkadex 正式開啓生態建設的標誌之一。雖然組成 Polkadex 的大多數組件在技術上是相互獨立的，但它們都有一個共同的前提條件：建立在 Polkadex 區塊鏈之上。

Polkadex 區塊鏈是將所有獨立的組件聯繫在一起的，爲 Polkadex DApps 的蓬勃發展創造了必要的安全和可驗證的環境，並允許它們相互之間進行互動，以及與其他區塊鏈互動。因此，Polkadex 網絡可以說是 Polkadex 生態的地基。當有足夠多的驗證節點能夠確保 Polkadex 區塊鏈能夠安全、平穩運行後，Polkadex 生態開始陸續部署多個應用場景項目。

我們可以通過一個生動的比喻來理解 Polkadex 網絡的角色：

Polkadex 主網可以看作是一棟全新的公寓大樓，其中組件 / 產品 /DApp 的推出可以看作是租戶搬進大樓內的每個不同的公寓單元。大樓需要在所有人搬進去之前建設完成並確保安全。類似地，主網在推出任何組件之前，需要有一個由至少 100 個驗證節點組成的健康社區用於確保穩定運營。

目前 Polkadex 網絡審計工作正在進行中，Polkadex 團隊已經與業內知名審計公司建立合作，但由於 Polkadex 組件的複雜性，以及審計公司的排期安排，審計結果將會稍晚公佈至社區。

PDEX 遷移正在進行中

在主網上線的第一時間，Polkadex 就開啓了一個單向的跨鏈橋，用戶可以將其持有的 ERC-20 版本 PDEX 代幣遷移至 Polkadex 網絡。

在正式遷移之前，用戶需確保自己擁有：

  • MetaMask 瀏覽器擴展程序與以太坊錢包；
  • Polkadot.js 瀏覽器擴展程序與 Polkadex 賬戶；
  • 能夠支付 Gas 費用的以太坊餘額

其具體操作方法如下：

  • 打開 遷移網址
  • 將你的以太坊錢包與你的 Polkadex 賬戶連接。Polkadex 賬戶將是你接受遷移已遷移的 PDEX 的地方。
  • 一旦你連接兩個網絡，點擊「立即遷移」按鈕，同意 Metamask 錢包執行交易並支付 Gas 費用。
  • 等待交易完成。這一過程可能會耗費一些時間，因爲以太坊區塊鏈以低速度和高 Gas 費而聞名。當「立即遷移」按鈕從「在 Relayer 上處理」變成「已遷移」，則遷移成功。

    • 爲了儘量減少遷移過程中的潛在攻擊和安全威脅，成功遷移的代幣會進入 28 天的鎖定期，無法正常交易，且會影響到賬戶面板中的「設置鏈上身份」 功能，但鎖定期並不影響用戶參與質押獲得收益。在遷移 28 天或 201600 個區塊後，PDEX 將可進行自由轉移。

    遷移通道將會持續開放到 2022 年第一季度，用戶能夠有足夠的時間來遷移，持有 PDEX 可以在此之前選擇 Gas 費用較低的合適時機進行遷移操作。

    質押 PDEX 獲得收益

    一旦成功從以太坊區塊鏈上遷移了 PDEX，用戶就能夠使用 PDEX 運行一個驗證節點提高網絡安全性獲得網絡獎勵，或者選擇一個信任的驗證節點並將自己的 PDEX 質押給該驗證節點，從而獲得分紅收益。

    在 Polkadex 權益證明（PoS）區塊鏈中，驗證節點需要質押一定數量的 PDEX 成爲驗證節點，負責驗證交易、將交易廣播到網絡中並參與投票產出新區塊，如果他們按規則行事，他們會得到 PDEX 獎勵；如果他們違背了協議，他們質押的 PDEX 就會被罰沒。驗證節點可以在長期的網絡驗證工作中建立生態聲譽。

    成爲驗證節點需要一定的技術知識和硬件門檻，因此普通用戶可以選擇將自己的 PDEX 質押給某一驗證節點獲得分紅收益。不同驗證節點提供的收益率不同，普通用戶一次最多可選擇 16 個驗證節點進行質押。

    未來發展規劃

    主網上線僅是 Polkadex 生態建設的開始，Polkadex 官方 Medium 向社區公佈了團隊在主網上線後的詳細發展規劃：

    2021 年 10 月

    • ERC-20 版本 PDEX 遷移爲 Polkadex 版本 PDEX

    2021 第四季度

    • 部署跨鏈橋。如果屆時 Polkadex 已經準備好波卡平行鏈，相關跨鏈橋也將被開放。
    • PolkaIDO 上線

    2022 年第一季度

    • Polkapool 上線
    • Polkadex Orderbook 上線

    值得一提的是，未來 Polkadex 測試網也將長期存在並且獨立發展，就像 Kusama 之於波卡的意義一樣。任何 Polkadex 組件 / 產品 /DApp 在正式部署在 Polkadex 網絡之前，都可以部署在測試網進行嚴格測試，以確保最終版本的順暢運行。Polkadex 產品 PolkaIDO、Polkapool 和 Polkadex Orderbook 將首先逐步上線測試網，之後上線主網。

    作爲波卡生態備受關注的 DEX 項目，Polkadex 合併了去中心化交易所（DEX）中最常見的自動做市場（AMM）和集中式交易所使用的訂單薄模型，允許 AMM 池與訂單薄進行交換，將中心化交易所的便捷和高速與去中心化的安全性完美融合。

    隨着 Polkadex 網絡的上線，Polkadex 正式開啓生態建設之路，希望爲 DeFi 用戶乃至整個區塊鏈生態用戶帶來更快的交易速度、更低的 Gas 費用、更低的滑點以及更友好的操作。在 DEX 市場份額尚未被敲定的當下，作爲 DEX 賽道的新生力量，Polkadex 目標明確、發展規劃清晰，值得關注 DEX 賽道的用戶持續關注。


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