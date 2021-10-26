Dfinity 創始人：Internet Computer 邁向區塊鏈大爆炸

Dominic Williams 認爲，相信十年後會看到在互聯網計算機上部署超過 10 億個開放式應用及智能合約，同時也相信未來十年在互聯網計算機上會出現呈百萬的節點計算機。

演講：Dominic Williams，Dfinity 創始人兼首席科學家

在由萬向區塊鏈實驗室主辦的 2021 年上海區塊鏈國際周第七屆區塊鏈全球峯會中，Dfinity 創始人兼首席科學家，Dominic Williams 帶來主題爲《Internet Computer：邁向區塊鏈大爆炸》的演講。

以下爲 Dominic Williams 的演講全文：

我是 Dominic，是 Dfinity 基金會的創始人及首席科學家。我們在全球範圍內邀請了很多密碼學專家以及密碼學工程師加入 Dfinity 基金會。所有這些人都在幫助我們建立互聯網計算機，同時也在全球範圍內有幾家研究中心。

Dfinity 基金會是非營利性組織，目標是幫助開發者、企業、個人及政府更好地融入到區塊鏈網絡中來。

關於區塊鏈的獨特性，通過智能合約可以重新建立網絡。剛剛我也講到了，其實今年 1 月份才創建出來互聯網計算機，但是在過去這幾個月，它已經出現了突飛猛進的進展，主要表現在區塊數量、節點數量以及智能合約存儲量等方面。

講互聯網計算機之前，先來看看今天區塊鏈所面臨的挑戰：

目前區塊鏈架構太複雜了，想一想以太坊的 DApp 是如何工作的，如果你要在以太坊區塊鏈上進行運作的話，你需要在網頁上插入插件，需要對以太坊進行調用。如果要跟網頁進行有效互的話，你需要從網絡上下載插件。

同時，需要從數字貨幣交易所購買以太幣，在你跟 DApp 進行交互的時候，可以一頁一頁進行交互。如果你需要在區塊鏈上做真實動作的話，你需要進行交易。也就是說，區塊鏈上智能合約的計算需要付費的，所有過程都是非常複雜的。

對於用戶來說，需要有一些加密貨幣進入到區塊鏈網絡。用戶需要配置交易對他們在區塊鏈上的開發行爲進行付費。

這樣的架構面臨着許多困難，用戶需要相信 Google 上沒有任何人會惡意篡改代碼，如果說這個困難可以解決的話，那就可以解決信任的問題。

但其實用戶不知道他們跟網頁行爲是可信的，所以用戶必須相信網頁沒有被受到攻擊的，沒有被篡改的。在目前的區塊鏈網絡上，還是有一些危險行爲的。這也是目前我們在區塊鏈上創建分佈式應用時所面臨的挑戰。

互聯網計算機是基於 ICP （互聯網計算機協議）的，ICP 協議使用了非常新的加密算法，所以能夠使得互聯網計算機實現世界計算機的功能。通過互聯網計算機區塊鏈，可以存儲所有軟件，包括分佈式應用、DeFi、Web3 遊戲等等。

另外一個非常非常有趣的一點就是互聯網計算機在自主物理網絡上進行的，在這樣的架構裏是沒有云計算架構的。

在互聯網計算機中，在許多方面都是去中心化的。首先，它的容器 Canister 上所有的去中心化應用、智能合約都是去中心化的。另外是沒有主網，只有子網的區塊鏈。

相信十年後會看到在互聯網計算機上部署超過 10 億個開放式應用及智能合約，同時也相信未來十年在互聯網計算機上會出現呈百萬的節點計算機。

Canister 就是我們所講的「容器」，它是可以存儲智能合約的容器，所有智能合約都被稱之爲 Canister 上的軟件，使得互聯網計算機同時運行很多智能合約。在這種情況下，就可以很快地擴容，同時也可以實現更多信息交互。

互聯網計算機是世界上唯一一個可以去除智能合約侷限性的計算機。在互聯網計算機上，對於開發者而言，他們建立程序也會比較簡單，只需要把智能合約很容易地部署到互聯網計算機上，而且也可以跟終端客戶提供實時的非常有趣的網頁內容，對於終端用戶來說，不需要持有代幣進行計算。

用戶也可以通過互聯網身份對自身身份進行驗證，通過互聯網身份就可以把設備鏈接到互聯網計算機上。

比如說可以通過手機上的 Face ID 及指紋實現互聯網身份認證，Web3 應用可以在互聯網計算機上很容易地被調用。

互聯網計算機有非常快的速度，每兩分鐘就可以更新調用，對於查詢調用而言，速度可以達到 200 毫秒，如果跟其他區塊鏈對比的話，優勢也是非常顯而易見的，通過自制的網絡，可以實現快速區塊生成。

另外關於互聯網計算機的好處是交易費用及存儲成本。因爲互聯網可以根據需要進行容量擴充，所以減少了對智能合約的存儲費用。

隨着存儲的不斷增加，也可以把 Web3 上的數據直接在鏈，通過擴容可以避免計算成本及存儲成本的增加。

由於互聯網計算機的好處，生態也在不斷髮展之中，也在不斷部分被應用到其他領域。

比如說 SociaIFi，把社交媒體的功能和 DeFi 的功能相結合，終端用戶可以變成應用的擁有者，也會成爲團隊的一員。SocialFi 和 GameFi 都會跟元宇宙進行融合。現在也看到了元宇宙的熱潮，在未來所有這些都會存儲在互聯網計算機上。

最後想和大家分享 ICP 協議的進展，ICP 協議被稱之爲 Chain Key 加密算法所支撐的，Chain Key 加密算法使得互聯網計算機可以高效運行、不斷擴容，同時也可以實現互聯網計算機和其他區塊鏈網絡的融合。

在互聯網計算機上的智能合約，可以在以太坊、比特幣網絡上進行運行，另外一個方向也是可以實現的，比如說可以在互聯網計算機網絡上對以太坊及以太坊智能合約進行部署。

現在對於互聯網計算機而言，已經實現了超過 0.5 萬億美元的流動性，相信隨着它的進一步發展，我們將會提供更多的流動性。人們可能也會問我們會使用跟以太坊相同的技術，我想告訴大家，一旦實現了跟以太坊的鏈接，Canister 智能合約就將實現對於以太坊智能合約的調用，以太坊也可以實現對於互聯網計算機智能合約的調用，會幫助以太坊解決他們所面臨的一些問題。

比如說現在的 DeFi 應用，可以通過互聯網計算機存儲更多數據，非常令人激動。