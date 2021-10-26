昇達科低軌衛星通訊產品量產出貨 前三季EPS 2.92元

微波高頻元件設計製造廠昇達科 (3491-TW) 低軌衛星通訊應用產品 9 月量產出貨，並推升第三季獲利，昇達科自結第三季稅後純益 6867 萬元，年增 1.05 倍，每股純益 0.88 元，前三季每股純益 2.92 元。

昇達科強調，公司營運上不僅在全球市場因 5G 基礎建設而迎來復甦，也有來自新興國家 4G/LTE 的穩定需求，且持續增加的衛星客戶群，特別是與低軌道衛星客戶的合作愈趨廣泛，對營收貢獻也日益顯著，預期 2022 年將可以有更高的挹注。

昇達科自結第三季營收 4.78 億元，毛利率 38.2%，季增 0.65 個百分點，年增 0.7 個百分點，稅後純益 6867 萬元，季減 30.54%，年增 1.05 倍，單季每股純益 0.88 元。

昇達科 2021 年前三季營收 12.51 億元，毛利率 36.9%，年減 1.5 個百分點，稅後純益 2.17 億元，年增 64%，每股純益為 2.92 元。

昇達科總經理吳東義指出，受惠低軌衛星產品出貨，推升第 3 季營運表現，9 月單月毛利率更突破 40%，主要低軌衛星客戶已經下達五季訂單，能見度看到明年底。昇達科今年第 4 季到明年毛利率仍將持續提升，主要受惠於低軌衛星應用產品出貨的貢獻。