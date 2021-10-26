橋椿前三季轉虧為盈 EPS 1.85元

衛浴五金廠商橋椿 (2062-TW) 今 (26) 公布最新自結，第三季稅後純益 1.5 億元，創 18 季以來新高，季增 47.88%，年增 7.43 倍，單季每股純益 0.84 元，前三季每股純益 1.85 元，也較去年同期轉盈。

橋椿第三季營收 28.21 億元，創新高，毛利率 13.34%，季減 0.35 個百分點，年增 1.67 個百分點，稅後純益 1.5 億元，季增 47.88%，年增 7.43 倍，單季每股純益 0.84 元。

橋椿前三季營收 72.14 億元，已接近 2020 年全年的 72.38 億元營收，毛利率為 13.27%，年增 5.84 個百分點，稅後純益 3.11 億元，每股純益 1.85 元，也較去年同期轉虧為盈。

橋椿受惠歐美疫情後的家庭裝修需求帶動，逐步擺脫過去虧損陰霾，連續幾季維持獲利，第三季營收續創新高，獲利也佳。橋椿在台灣廠組裝成品，部分零組件為自行生產，部分來自外購，隨著經營成品生產營收達經濟規模後，橋椿考慮開發自行生產取代外購，有助毛利率提升。

橋椿大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。