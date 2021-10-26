110年地價稅11/1開徵 查定稅額905億元略減

今年的地價稅將自 11 月 1 日開徵，根據統計，今年開徵戶數約 867 萬戶，較去年微幅增加 1.52%，查定稅額 905 億元，較去年減少 0.11%，台北市稅捐稽徵處處長倪永祖說，主要與納稅人土地所有權變動有關。

財政部今 (26) 日委託台北市稅捐稽徵處舉行 110 年度地價稅開徵記者會，根據統計資料，地價稅近 5 年開徵戶數穩定增加，但稅額卻連年減少，倪永祖解釋，地價稅是以縣市土地進行總歸戶，並採累進稅率，假設建商出售房屋後，使得地主變多，並從非自用改為自用，就會導致稅額減少。

財政部表示，課稅期間為今年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的地價稅額，但根據規定則以 8 月 31 日土地登記簿所記載的所有權為納稅義務人，並以納稅義務人在同一縣市轄區內的地價總額計徵，填發一張繳款書。

財政部也提醒，納稅義務人如果無法在期限內繳清者，每逾 2 日將按稅額加徵 1% 滯納金，最高可加徵 15%，如果超過 30 日仍未繳納者，將移送強制執行，因此納稅義務人如因疫情影響，無法在規定期間繳納稅款者，可依稅捐稽徵法第 26 條相關規定，申請分期或延期繳納稅款。