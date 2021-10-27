〈能源盤後〉全球供應緊繃 原油收高 WTI創7年新高

週二 (26 日) 交易，由於預期全球供應將繼續吃緊，原油期貨價格收高，WTI 原油收創 7 年新高。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Louise Dickson 報告中表示：「短期內幾乎沒有什麼事可以讓原油偏離漲勢，因為唯一真正重要的供應來源是 OPEC+，而目前似乎沒有改變政策的打算。」OPEC+ 將於 11 月 4 日舉行會議，討論產量水準。

「當前油價波動只有 2 項因素，一是 OPEC+ 採取供應行動，但 OPEC 一再表示不打算改變其戰略。二是新冠肺炎疫情再爆發，引發新一輪封鎖就會削弱需求前景，但對於許多經濟體來說，反覆經歷這種令人厭惡的經濟破壞過程，這似乎是最後手段。」Dickson 說。

俄國副總理 Alexander Novak 週一表示，他預期 OPEC + 下週將同意 11 月再增產 40 萬桶 / 日，與今年稍早該組織商定的時間表一致。

StoneX Financial 的 Daniels 交易部門高階商品經紀人 Craig Turner 表示：「除非 OPEC 感受到非 OPEC 國家進入並拿走市場份額的威脅，否則很難看到他們增加供應量。」

他指出，OPEC 不像 7 年前那樣感受到來自美國頁岩油生產商的激烈競爭，「就算原油達到每桶 85 美元，對那些頁岩油生產商來說已經有利可圖，他們也無法一夜之間就開啟新的生產。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 89 美分或 1.1%，收每桶 84.65 美元，為 2014 年 10 月 13 日以來最近月 WTI 最高價格。

該 WTI 原油期貨價格週一盤中觸及每桶 85 美元，約莫 7 年來最高價位，但尾盤回落至持平作收。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 86.40 美元，為 2018 年 10 月以來最高價位。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 48 美分或 0.6%，收每桶 85.65 美元，此為交易最活躍契約。

伊朗核協

交易者也關注世界強權與伊朗重啟核談判的可能性，因為這最終可能讓石油供應增加。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 週二表示，多數交易者都質疑伊朗與世界強權國之間的任何核子談判能走多遠。

據半島電視台週一報導，美國的伊朗問題特使 Robert Malley 警告，重啟伊朗核談判的工作正進入關鍵階段。先前會談於 6 月時暫停，伊朗曾表態願意重返談判，但要求談判結果能解除制裁。倘若美國解除對伊朗石油的制裁，最終全球市場將出現更多供應量。

與此同時，「一些交易者正猜測油價漲勢是否已過快，因此在看到本週原油庫存狀況更好之前，他們不願再推升價格。」Flynn 說。

他預期石油市場未來幾日將出現極端波動，但「全球庫存緊繃，就算可能短期內穩定一下，價格似乎仍存在重大上行風險。」

其他能源商品交易

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3% ，收每百萬 Btu 5.882 美元。該期貨週三收盤屆期。

該天然氣期貨週一大漲近 12%，為最近月契約自 10 月 5 日以來最高收盤價，係因美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 預測，11 月第一週美國東南部和中西部大部分地區的氣溫將低於正常水準。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，天然氣價格受到未來 2 週氣溫轉低的預期推動，以及液態天然氣 (LNG) 出口提高的預期。這兩者都可能增加對美國天然氣的需求，並使其庫存在取暖季節臨近時下降，目前庫存水準已較 2016 至 2020 年間平均水準低了 4%。

EIA 週三將公布美國上週石油供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/22 止) 美國原油庫存下降 10 萬桶、汽油庫存下降 270 萬桶、蒸餾油下降 200 萬桶。