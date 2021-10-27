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民主黨公布最低企業稅提案 擬對富人未實現資本利得徵稅

鉅亨網編譯余曉惠
民主黨人宣布最低企業稅提案 擬對富人未實現資本利得徵稅 (圖:AFP)
民主黨人宣布最低企業稅提案 擬對富人未實現資本利得徵稅 (圖:AFP)
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美國參議院民主黨人周二 (25 日) 提出最低企業稅法案，對大企業獲利課徵最低 15% 稅率，並研擬對富人課徵未實現資本利得稅。這兩個提案將作為企業稅和富人稅的替代方案，替拜登政府投資社會和氣候的預算案籌措財源。

最低企業稅法案由參議院金融委員會主席 Ron Wyden、參議員華倫 (Elizabeth Warren) 和獨立黨派 Augus King 三人提出，將要求上市和未上市公司只要年度獲利超過 10 億美元，支付至少 15% 稅率。

King 說，新稅法未來十年可以收到 3000 億到 4000 億美元稅收，這也和拜登政府支持的 15% 全球最低企業稅率相吻合。新法適用約 200 家企業。

Wyden 周二並表示，將宣布新的「富人稅」，對象為擁有價值 10 億美元以上未實現資本利得、且連續三年所得超過 1 億美元的個人徵稅。

白宮已經表達支持，表示拜登將納入預算案，三人也預測上述提案將在參議院 50 名民主黨人當中獲得廣泛支持，包括掌握關鍵支持票的溫和派參議員曼欽 (Joe Manchin)。

但未實現資本利得稅的部分，可能在眾議院民主黨人當中引發反彈，因後者希望更直接提高企業稅和富人稅。

反對提高企業稅溫和派民主黨參議員席納瑪 (Krysten Sinema) 表示，周二提案是推進拜登經濟議程的一步，她支持對企業獲利課徵「合理的最低稅率」。

提高企業稅和富人稅原本是拜登社會支出法案的主要財源，因席納瑪掌握參院關鍵的支持票，促使民主黨調整這兩種稅賦提案。

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