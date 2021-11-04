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電動車大廠需求暴增 宏致車用擴產2成還不夠 明年加碼再擴

鉅亨網記者彭昱文 台北
宏致董事長袁万丁。(鉅亨網資料照)
宏致董事長袁万丁。(鉅亨網資料照)
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宏致車用連接器

連接器廠宏致 (3605-TW) 車用需求強勁，上半年已擴產 2 成，在電動車大廠持續擴廠，以及市場需求強勁下，產能持續滿載，公司計畫明年在台灣及中國昆山，再啟動新一輪建廠擴產計畫，迎接新商機。

據了解，宏致車用連接器主要交貨給台系倒車雷達大廠，終端客戶包含美系電動車龍頭，在客戶接單暢旺且該美系客戶持續擴廠，宏致也同步跟進擴產滿足需求。

不過，雖然宏致上半年新增產能都集中在車用，但在需求強勁下，現有產能不足因應未來需求，因此公司計畫再加碼擴大車用產線，明年車用營收估雙位數成長，推升營運成長。

除車用外，宏致網通 / 伺服器以及小家電等應用出貨穩健，筆電方面也有新的產品線，為因應興建廠房擴產的資金需求，宏致也通過辦理現增 1.2 萬張，以及發行可轉債 6.06 億元。

子公司方面，宏致旗下的線束廠龍翰，雖然受到銅價、PVC 等原料成本上漲，加上匯率等因素，全年估仍小虧，但與去年相比，虧損幅度將收斂一半；而新併入的美國 Geneisis 則維持穩定獲利。

法人估，在車用、網通以及小家電等需求挹注下，宏致第四季營收可望年增 2 成左右，全年營收將突破百億元；累計宏致前三季營收 78.83 億元，年增 32.9%，直逼去年全年的 80 億元；以宏致應用營收占比來看，目前筆電占 30%、消費性電子 30%、網通 20%、工控 15%、車用 5%。

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