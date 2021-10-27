【台股龍捲風】元宇宙持續噴發低軌衛星填表單送資料

台股持續驚驚漲，加權周 KD 可望翻黃金交叉一旦出現，行情將從「反彈」延伸變波段。

矽智財：力旺 (3529-TW) 歷史高，漲到創意 (3443-TW) 歷史高、 智原 (3035-TW) 持續軋空，券資比 57.57%，再到愛普 (6531-TW) 又漲停；接下來凌陽 (2401-TW) 就可留意。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：先做「電池」的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW)、聚合 (6509-TW) 三檔個股續強，再作「第三代半導」體：漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) ！接者就是「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，比價持續，順順的作，不去追高殺低，就會有意外收穫。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW) 今震盪，換威盛 (2388-TW)，揚明光 (3504-TW) 持續大漲，近期一堆人幫我們抬轎，其實還有相關族群的其他個股，筆者已在我們的 FB 社團貼出，有需要的人再自行加入，像昨天有來的人，第一檔股票今日亮燈漲停喔。

FB 社團:https://www.facebook.com/groups/istock168

今天跟大家談馬斯克的「奇幻之旅」，特斯拉 (Tesla) 今年第三季繳出漂亮財報後，股價一度飆至 1094 元，躍身成為難以撼動的「全球首富」。我們無法當馬斯克，買賣 TESLA 也頗為複雜，但能不能操作相關概念股？

我們先做「車用」現在來看看「低軌衛星」。由於網路建置潮將加速，但因 5G 毫米波訊號覆蓋率低，容易受到地形限制，此時覆蓋範圍廣且具低延遲特性的低軌道衛星通訊，成為彌補腹地廣大的偏遠地區，包括空中、海上等行動網路難以覆蓋區域甚至沙漠地區，都需要低軌衛星來彌補。

當然，除了輔助 5G 網路外，低軌道衛星網路也是完善車聯網的最後一哩路，加裝衛星通信設備的自駕車，在接收不到行動網路時，可改由衛星網路來通信及導航服務，確保車輛在自動駕駛的安全性，都是有必要的。

資料已準備好，給大家免費索取「低軌衛星」概念股

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本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險