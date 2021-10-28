〈貴金屬盤後〉美元疲軟 公債殖利率回落 黃金上漲卻未能突破1800美元

週三 (27 日) 交易，黃金期貨價格上漲，係因美元疲軟且公債殖利率回落而給予黃金支撐力，但收盤仍連續第二個交易日低於 1800 美元關卡。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 表示，黃金在 1800 美元價位遭遇一些阻力，目前難以突破。「如果民主黨內部就大型社會支出法案達成協議，能令美元下滑的話，市場可能對黃金有興趣，但迄今美元仍相當穩健，因為 10 年期公債殖利率近期仍保持在 1.5% 以上。」

「除非有更多避險興趣出現，否則我不會樂觀的認為黃金能突破 1800 美元，且在經過黃金上週的漲勢後，我看到更多槓桿朝向下行。」Wright 說。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 5.40 美元或 0.3%，收每盎司 1798.80 美元，盤中一度觸及 1800 美元，但未能守住。

12 月交割的白銀期貨價格上升美 10 分或 0.4%，收每盎司 24.191 美元。

隨著美中緊張局勢升溫，貴金屬出現一些買盤。美國聯邦通信委員會週一投票決定，以「國安與執法風險」為由，撤銷中國電信在美營運權。

在此背景下，10 年期公債殖利率下降至約莫 1.529%，ICE 美元指數下降 0.2%。

美元疲弱和公債殖利率下降通常有利黃金。在擔心通膨失控的情緒支撐下，黃金近期回升至 1800 美元附近，為 6 週來首次。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 認為，黃金週二回落的主因是獲利了結，但對黃金有利的條件依舊存在，包括因新冠病毒而依舊不明確的經濟前景，這至少可以讓黃金在走跌時受到審視。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨 (HGCON) 價格下跌近 2.2%，收近每磅 4.39 美元。

1 月交割的白金期貨 (PLCON) 價格下跌 1.3%，收每盎司 1019.30 美元。

12 月交割的鈀金期貨 (PACON) 價格下跌 1.5%，收每磅 1974.30 美元。

Sevens Report Research 週三分析師通訊寫道：「銅的趨勢仍然看漲，因為期貨價格剛脫離多月高點，但可能需要從經濟數據端看到一些看漲的需求面催化劑，才能支持銅朝創紀錄新高的 5 美元上漲。」

「總歸一句，無論是不是受到供應擔憂的推動，銅的強勁市場走勢都是一個令人鼓舞的宏觀訊號。」他們說。