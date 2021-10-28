D1 Ventures 解析 Kanaria：基於 RMRK 標準的 NFT 收藏品項目

Kanaria 是可組合 NFT 標準 RMRK 的第一個主要 NFT 項目實驗，主題是關注最稀有的鳥類。

撰文：D1 Ventures

1/ Remark （簡稱 RMRK）是一個可在任何「由 Substrate 架構構建的區塊鏈」上部署的最成熟的可組合 NFT 標準，它已經在 Kusama 網絡上發佈。

2/ RMRK 構建了 Kanaria ，一個在 RMRK 生態系統中拓展了遊戲、頭像和元宇宙應用等豐富功能的 NFT 項目。作爲 Kusama 和 RMRK 標準的第一個主要 NFT 項目，Kanaria 取得了前所未有的成功。

3/ 雖然 Substrapunks 是 Kusama 的第一個 NFT 收藏品，但我們相信 Kanaria 是 Kusama 網絡中真正的 Punk，在 Polkadot 所倡導的精神下，他們進一步創造了更令人印象深刻的東西。

4/ 我們可以從 Kanaria 的銷量中看出這一點。

5/ 700 萬美元，這僅是一個月的 交易量。我們已經以 10 倍的價格出售了一隻價值 1600 KSM 的鳥，在許多著名的以太坊項目上也很難看到這樣的交易額，而這僅僅是開始。

6/ Kanaria 從一開始就可以分解成一些稀有屬性。包含有 9 個 Super Founder Egg(SFE)、90 個 Founder Egg (FE)、900 個 Rare Egg (RE) 和 9000 個限量版 (Limited Edition Egg)，但由於 Kanaria 啓動的方式，部分稀有和限量版鳥蛋被燒燬了，最終數量爲 8478。

7/ 雖然考慮到這些稀有屬性很重要，但它們並不是區別 Kanaria 稀有的唯一原因。

8/ 憑藉在其他 NFT 項目（例如 Cryptopunks）中的經驗，我們意識到它們擁有的特徵和物品會影響它們的稀有性。然而，對於 Kanaria 來說，情況並非總是如此，因爲某些特性和物品是可組合的，可以取消裝備並單獨交易。

9/ 因此，不可去除的鳥類特徵，例如面部表情、部位和顏色，是決定 Kanaria 稀有性的因素。其中有很多突變因素，但擁有全套 (Full-Set) 屬性的鳥數量有限。

10/ 什麼是全套 (Full-Set)？ 全套是一類在翅膀、頭部、身體、腳部、喙 / 表情方面具有所有相同特徵的鳥，顏色並不納入計算中，它們有不同的類型並且根據稀有屬性分散到各個種類裏。

11/ 全套鳥在基因上優於普通的 Kanaria，因爲它們贏得了基因彩票讓所有特徵匹配，使它們成爲 Kanaria 生態系統的外星人、猿或殭屍，並受到高度追捧。

12/ 下面是一隻蝴蝶形全套鳥示例。鳥類特徵列表上的特殊標籤會幫助你判斷擁有的 Kanaria 是否爲全套鳥。

13/ 這個 表格 記錄了 105 個全套鳥，並列出了它們的類型和分佈的一些例子。

14/ 在此我還想特別 分享 擁有精靈特徵 (Genie) 的鳥。只有 12 個 Genie Egg ，其中 3 個是 Founder Egg，5 個是 Rare Egg，4 個是限量版蛋 (Limited Edition Egg)。

15/ 比 Water Full-Set 更稀有（13/13），Genie 是 12/12。精靈身體和尾巴、美人魚尾巴、彩虹尾巴和章魚尾巴屬於一個特殊類別，並在覆蓋初始 UI 後應用於鳥；只有精靈在稀有性上可與全套相媲美。

16/ 在神級 (God-tier) 鳥中的稀有性分佈：

全套鳥本質上是一種罕見的特性，可以存在於多層級 Kanaria 中 — Super Founder Egg、Founder Egg 和限量版蛋。默認情況下，所有 Super Founder Egg 也是全套鳥蛋。

17/ 對於像 Super Founder Egg 和 Founder Egg 這樣的高級全套屬性，你必須考慮傳奇 Njord 和 Njordson (擁有該特徵的鳥可以拿到平臺收益的分成，自帶 yield 屬性) 的價格，根據之前的銷售數據，目前這兩個特徵的價值分別爲 500 KSM 和 100 KSM。

Njord 是涅爾德（北歐神話中分配財富之神）

18/ 這意味着由於其他因素，等級和道具，一些全套鳥的價格已經很高了，這使得它們更難以購買和更有價值。

19/ 許多所有者也不太可能想要出售具有這些不可磨滅的傳奇特徵的鳥類，每隻鳥定製的精美外觀，以及它們天生就是最昂貴的鳥類，如 Super Founder Egg 和 Founder Egg。

20/ 全套龍鳥是一個好例子，其中有 1 個 Super Founder Egg、3 個 Founder Egg 和 1 個限量版蛋；雖然不是最稀有的套裝，但現在也僅有 1 個限量版可獲得，因此比其他一些套裝更難購買。

21/ 讓我們來看看最近出售的裸全套 Kanaria (不含花式物品) 的 : 最近的銷售是蒸汽朋克限量版全套裝 70 KSM 和龍限量版全套裝 130 KSM(低價)，而目前市場上最低的全套裝鳥在 150-200KSM 之間。

22/ 您可以關注 Kanaria 和其他 NFT 的 電報機器人，瞭解在 Singular Marketplace 的銷售更新。

23/ 我們正處於 Kanaria 之旅的起點，有許多令人興奮的事情即將發生。RMRK 代幣最近在中心化交易所上市，Hackathon 最近已啓動，700 多萬美元的 Kanaria 和物品已經在 Singular Marketplace 上交易。

24/ Super Founder Egg #4 的銷售引起了大家的關注。該 Super Founder Egg 售出1600 KSM，是 KSM 歷史上金額最大的銷售。以太坊上的 NFT 花了很多年才獲得這些類型的銷售數字，這個數字表明 KSM 擁有一個充滿活力的 NFT 社區。

25/ 與此同時，全套大多未得到大量關注。由於我們目前所擁有的工具有限，很難確定全套鳥的真正價值，以及它與其他全套鳥相比有多罕見。

26/ 這些全套鳥能長期保值嗎 ? 這些在基因上幸運的鳥會在它們命中註定的元宇宙中扮演特殊的角色嗎？

27/ Kanaria 仍然是一個新生但充滿活力的社區，他們看到了這些孵化成美麗鳥類的小蛋的價值。雖然該主題主要關注最稀有的鳥類，但在我們去中心化的社區中並擁有任何 Kanaria 都是一種獨特的體驗。

28/ 你還在等什麼 ?

Kanaria 高飛

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