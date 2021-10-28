【統一投信】元宇宙商機爆發 首選統一FANG+ETF(00757)

近日全球最夯題材當屬「元宇宙」（Metaverse），它是集所有創新科技之大成，讓人們可置身虛擬與真實整合的新世界，以五感親身體驗各種科幻電影才有的生活情境。彭博估計，元宇宙相關產值可在 2030 年成長至 2.5 兆美元（約 70 兆台幣），經濟量體巨大。由於疫情推升網路社交需求激增、數位化發展迅猛，搭配 5G 高速傳輸、AI 人工智慧、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、區塊鏈等技術普及，今年被稱為元宇宙商機爆發元年。統一 FANG+ETF(00757) 涵蓋元宇宙概念股有六家重量級企業，權重合計約 53%，掌握元宇宙最前沿商機，首選 00757。

元宇宙被視為新世代網路，是下一個科技黃金十年新動力，估計企業對元宇宙投資額高達數兆美元，不只全球各領域科技巨頭爭相投入，國內上市櫃科技公司也紛紛宣示跨足元宇宙。投資人要如何定義元宇宙概念股？可參考最具指標的全球首檔元宇宙 ETF- Roundhill 球元界 ETF（META.US,2021/6/30 在美上市），前三大投資區域為美國 81.11%、中國 6.23%、新加坡 4.18%，共 41 檔成分股，最大持股是輝達（Nvidia）8.2%，其他知名企業還有臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果等尖牙巨頭。

繪圖晶片大廠輝達被視為建構元宇宙最重要的軍火商，日前該公司執行長黃仁勳預言，元宇宙的經濟規模終有一天將大過實體世界。受惠於近月來元宇宙題材發酵，輝達 10 月 26 日股價再度刷新歷史新高，累積今年來股價漲幅達 87%，市值躍升至 6,179 億美元，一舉超越台積電，全球市值排名上升至第九名，華爾街分析師看好未來新動能加持，紛紛調升其估值。

臉書的企圖心更為強烈，執行長祖克柏日前宣布成立元宇宙新團隊，並計畫在 5 年內轉型為元宇宙公司。事實上，臉書的布局早在 2014 年就重金收購 VR 裝置商 Oculus，之後年年支出數十億至百億美元，在 VR 裝置為全球市占第一。

谷歌則是持續投入 VR/AR 相關技術工具與軟體的研發，將目標訂為「連結虛擬與真實世界」。全球市值最高的科技巨頭蘋果儘管保密到家，但許多消息皆指向蘋果正在研發屬於自己的 VR/AR 智慧型眼鏡，並且可能在明年上市。

FANG + 尖牙巨頭皆為各領域的科技王者，引領未來趨勢發展，包括電動車、AI 人工智慧、雲端、新零售（如行動支付及電子商務等）、金融科技（含區塊鏈等）、大數據、影音串流、社群媒體等。時下多檔專攻單一趨勢產業的 ETF，小資族若無法全面布局，只要透過統一 FANG+ETF(00757) 一檔就足以涵蓋主流商機。

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