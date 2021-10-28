台表科前三季賺近24億元年增64% 每股純益8.2元

台表科 (6278-TW) 今 (28) 日公布最新財報，第三季單季稅後純益攀高到 11.19 億元，每股純益 3.83 元，前三季稅後純益 23.97 億元，年增 64.86%，每股純益 8.2 元。

法人看好，美系客戶將再推新款搭載 Mini LED 的新品，加上擴產效益，有望帶動營運維持上升趨勢。

台表科第三季營收 187.47 億元，毛利率 13.04%，季增 2.45 個百分點，年增 0.95 個百分點，稅後純益 11.19 億元，季增 27.54%，年增率 44.46%，每股純益達 3.83 元。

台表科前三季營收 460.13 億元，毛利率 11.99%，年增 0.07 個百分點，稅後純益高達 23.97 億元，年增 64.86%，每股純益 8.2 元

台表科業務包括面板相關控制板、Light bar、觸控面板控制板、DRAM 模組板、車載、STB、物連網裝置等。除了美系新手機、新平板等產品挹注，今年美系 Mini LED 產品開始發揮效益，上半年搭載 Mini LED 的平板電腦推出，第四季還有高階筆電的上市。

台表科過去業務比重著重面板相關控制板，比重超過四成，不只台系、韓系面板大廠都是台表科客戶。