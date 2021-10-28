 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

101首推跨場域、周年慶後新檔期 樂觀Q4內需

鉅亨網記者王莞甯 台北
台北101新任總經理朱麗文。(鉅亨網資料照)
台北101新任總經理朱麗文。(鉅亨網資料照)
Tag
101周年慶觀景台精品

台北 101 今 (28) 日宣布，首度在周年慶過後、耶誕節慶前舉辦「樂去 101」全新檔期，是 101 首次串聯購物中心、觀景台和辦公大樓跨場域行銷，101 指出，周年慶業績成長個位數，五倍券上路後使 10 月業績再成長雙位數，對第四季有信心，全年拚持平甚至成長。

101 總經理朱麗文說明，9 月登場的周年慶檔期業績個位數成長，內需動能逐步復甦，隨著五倍券措施開跑，會員消費人數再成長 15%，並有效導入新客，交易額續增 30%，10 月營運已漸接近疫情前水準。

101 也統計，五倍券帶動的效益可觀，平均 200 元的五倍券可帶進約 3000 多元的消費額，加乘效果高達 17 倍，隨著樂去 101 新檔期上路，對第四季營運動能樂觀，力拚全年表現達去年持平水準之上。

在高端消費客群未能出國之際，101 透露，目前尊榮會員 (單日消費超過 100 萬元) 人數已逼近 2000 人，比起過往平均在 1300 人左右，成長迅速，而館內高活躍會員有 80% 是尊榮會員，是一般顧客造訪百貨平均次數的 3 倍。

另一方面，朱麗文提到，101 觀景台未來將有更多新應用場景，不僅僅只是觀景台，將在全台最高觀景台的優勢利基下加大異業合作。

101 於 11 月推出主題活動的《樂去 101 Happy Journey 101》，整合觀景台、購物中心和觀景餐廳，讓顧客從 B1 到 101 樓，全館皆可消費累計回饋，並享有購物金折抵。

朱麗文強調，跨場域消費將是台北 101 未來持續提供的重點服務。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞