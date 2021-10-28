101首推跨場域、周年慶後新檔期 樂觀Q4內需

台北 101 今 (28) 日宣布，首度在周年慶過後、耶誕節慶前舉辦「樂去 101」全新檔期，是 101 首次串聯購物中心、觀景台和辦公大樓跨場域行銷，101 指出，周年慶業績成長個位數，五倍券上路後使 10 月業績再成長雙位數，對第四季有信心，全年拚持平甚至成長。

101 總經理朱麗文說明，9 月登場的周年慶檔期業績個位數成長，內需動能逐步復甦，隨著五倍券措施開跑，會員消費人數再成長 15%，並有效導入新客，交易額續增 30%，10 月營運已漸接近疫情前水準。

101 也統計，五倍券帶動的效益可觀，平均 200 元的五倍券可帶進約 3000 多元的消費額，加乘效果高達 17 倍，隨著樂去 101 新檔期上路，對第四季營運動能樂觀，力拚全年表現達去年持平水準之上。

在高端消費客群未能出國之際，101 透露，目前尊榮會員 (單日消費超過 100 萬元) 人數已逼近 2000 人，比起過往平均在 1300 人左右，成長迅速，而館內高活躍會員有 80% 是尊榮會員，是一般顧客造訪百貨平均次數的 3 倍。

另一方面，朱麗文提到，101 觀景台未來將有更多新應用場景，不僅僅只是觀景台，將在全台最高觀景台的優勢利基下加大異業合作。

101 於 11 月推出主題活動的《樂去 101 Happy Journey 101》，整合觀景台、購物中心和觀景餐廳，讓顧客從 B1 到 101 樓，全館皆可消費累計回饋，並享有購物金折抵。

朱麗文強調，跨場域消費將是台北 101 未來持續提供的重點服務。