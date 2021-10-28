全新前三季EPS 3.59元 賺贏去年全年

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (28) 日公告第三季財報，雖然單季營收創下歷史新高，但受提撥員工酬勞、第四季車用 LiDAR 研發開案數增加等影響，導致營業費用提升，單季稅後純益下滑至 2.11 億元，季減 6.62%、年增 87.67%，每股純益 1.15 元，累計前三季則已賺贏去年全年，純益達 6.63 億元，每股賺 3.59 元。

全新第三季營收 9.47 億元，季增 5.73%、年增 47.02%，創下歷史新高，毛利率則達 42.46%，季減 1.17 個百分點、年增 0.51 個百分點，營益率 27.93%，季減 3.79 個百分點、年增 3.11 個百分點，稅後純益 2.11 億元，季減 6.62%、年增 87.67 %，每股純益 1.15 元。

累計全新前三季營收 27.32 億元，年增 44.8%，毛利率 42.9%，年增 0.58 個百分點，營益率 30.4%，年增 4.69 個百分點，稅後純益達 6.63 億元，年增 71.5 %，每股純益 3.59 元，今年前三季已賺贏去年全年。

全新也統計今年前三季微波營收比重達約 86.4%、光通相關營收則占約 13.2%，其中，今年以來車用 LiDAR 出貨每月貢獻穩定，相關營收占比已達約 5%。

展望第四季，全新認為，隨著手機 PA、WiFi 動能續強，加上車用 LiDAR 穩定出貨，且中國基建標案回溫下，第四季需求仍維持高檔，傳統旺季動能可期，法人也看好，隨著蘋果 (AAPL-US) iPhone 13 新機銷售暢旺，全新第四季營運將可望挑戰歷史新高紀錄。