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降溫！戴琪公開釋出美中破冰訊號

鉅亨網編譯羅昀玫
降溫！戴琪公開釋出美中破冰訊號 (圖片：AFP)
降溫！戴琪公開釋出美中破冰訊號 (圖片：AFP)
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美國中國貿易拜登劉鶴戴琪中國國務院副總理美國農業部拜習習近平G20第一階段協議

週四 (28 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，她的任務就是要「緩和」美中兩國間的緊張關係，公開釋出美中破冰訊號。

在中國並未實現 2020 年 1 月簽署的美中「第一階段」貿易協議的承諾之際，今年 5 月美國貿易代表戴琪和中國國務院副總理劉鶴進行首次對話，10 月 9 日雙方舉行視訊會議進一步會談。

(圖片：AFP)
戴琪目標是在美中關係惡化的背景下，緩和兩國緊張關係 (圖片：AFP)

在美中關係惡化的背景下，戴琪週四表示：「她的目標是降溫，以便雙方能有一個理性的關係，就如何穩定我們正在運作的貿易部分進行清醒的對話。」

戴琪提到：「美中關係已像一堆乾柴，而一場誤解很可能引發一場熊熊大火，這對我們所有人都會有非常嚴重的影響。」

美國農業部 (USDA) 預測，隨著中國消費者肉類需求提高，明年美國對中國的雞肉出口預計將增長 3% 至 93 萬噸。  

戴琪稱，中國有巨大的市場和龐大的人口，他們都需要食物。中國需要進口農產品，這是國可以提供的。

近期美中高層官員對話頻繁，週二 (26 日) 美國財政部長葉倫和中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，雙方就總體經濟形勢與合作，進行務實、坦誠、建設性的交流。

中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」點出，中美經貿溝通更加廣泛深入，美方兩部門各自分工不同，兩次通話各有側重，在與美貿易代表戴琪的通話中，雙方偏重於經貿領域的交流。與美財政部長葉倫的通話中，雙方繼 6 月之後再度就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行交流。

宋文笛指出，即便美中因台灣議題緊張，拜習破冰也悄然站穩腳跟。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛指出，只要美中之間有足夠的溝通，雙方的目標都是在沒有災難的情況下進行競爭，那麼世界兩個最大的經濟體之間的合作仍是可能的，甚至是可取的，無論他們的言辭如何強硬，他們一直在公開交流。

美國白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 近期證實，中國國家主席習近平將不會出席 G20 峰會，美中兩國元首將在「年底前」安排雙邊視訊會談，但尚未有具體的時程表。

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