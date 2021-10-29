〈能源盤後〉普丁一聲令下 天然氣挫近7% 伊朗重返核協 原油漲跌互現

週四 (28 日) 交易，天然氣期貨價格大跌近 7%，係因媒體報導，俄國總統普丁 (Vladimir Putin) 下令俄羅斯天然氣公司 (Gazprom) 自下個月起增加對歐洲的天然氣供應量。

與此同時，WTI 原油期貨價格小漲，收復週三逾 2% 下跌的部分失土，但在伊朗表示有意重啟核協議的談判後，Brent 原油期貨價格收低。

俄國對歐洲增加天然氣出口量

《華爾街日報》週三報導，俄國總統普丁要求 Gazprom 向西方運輸更多天然氣，最快自 11 月 8 日起「開始一致性、有計畫地增加運送至歐洲的天然氣。」

普丁該命令週三已見端倪，令當日美國天然氣價格短暫走低。

能源資訊署 (EIA) 週四公布，上週 (10/22 止) 美國天然氣供應量增加了 870 億立方英呎。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/22 止) 美國天然氣庫存增加 900 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts，上週美國天然氣庫存增加程度遠高於 5 年平均供應量增加程度 (620 億立方英呎)，以及去年同期的供應量增加程度 (320 億立方英呎)。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 42 美分或 6.7% ，收每百萬 Btu 5.782 美元，為 2 週來最近月契約最低收盤價。

伊朗有意重啟核協談判

在川普政權下，美國於 2018 年退出伊朗核協 (JPCOA)。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告指出，拜登就任的頭幾週，有人猜測美國可能會很快恢復該協議，但在兩國局勢日益緊張下，以及伊朗最近期選舉轉向更強硬的政治立場後，讓兩國重返修正核協的計畫更加複雜。

伊朗與世界強權重建 2015 年協議的談判也在 6 月暫停。

Fraser 說：「若新一輪談判有進展，伊朗原油出口量將快速返回，根據最近數據，其出口量足以抵銷市場供應不足的總水準。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 15 美分或近 0.2%，收每桶 82.81 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 26 美分或 0.3%，收每桶 84.32 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 21 美分或近 0.3%，收每桶 83.66 美元，此為交易最活躍的契約。

原油期貨價格週三跌逾 2%，《華爾街日報》報導，伊朗首席談判代表 Ali Bagheri 表示，伊朗將在 11 月底前恢復與世界強權國家的核談判，消息傳出後，原油擴大跌幅。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「談判的最終目標是全面恢復核協議，這也可能令美國取消對伊朗的制裁。該談判的發展將是 2022 年石油展望的一大重點。」

「我們目前假設，伊朗 2022 年底的石油產出量約 130 萬桶 / 日，倘若明年供應量沒有看到這樣的增加程度，到 2022 年時，市場可能會比我們目前預期的供需更加平衡。」

EIA 週三公布，上週 (10/22 止) 美國原油庫存增加 430 萬桶。然而，EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心的原油庫存當週減少 390 萬桶，令 Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 發出警報，稱庫欣儲油中心的儲油灌可能會在 12 月之前見底。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收近每加侖 2.435 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升不到 0.1%，收每加侖 2.517 美元。

該 11 月期貨契約將於週五收盤屆期。