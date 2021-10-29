〈紐約匯市〉美元乏力 ECB坦承高通膨持續 歐元創5月來最強升幅

美元對一籃子貨幣周四 (28 日) 欲振乏力，央行決策和經濟數據持續牽動匯市，美國第 3 季經濟成長率大幅降溫，拖累美元，歐元兌美元勁揚 0.7%，是 5 月迄今最大升幅，主因歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德承認高通膨將持續更長時間，且談話未能淡化市場對明年升息的預期心理。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.6%，報 93.3320。

美國周四公布，第 3 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率僅 2%，遜於華爾街預測的 2.7%。最近公布的美國經濟數據更強勁，因此市場原本認為不會對美元產生太大影響。

歐洲、日本和澳洲央行的貨幣政策牽動匯市，並導致市場波動變大，交易員也留意下周將登場的美國聯準會 (Fed) 和英國央行 (BOE) 決策會議。

ECB 周四維持現行政策和各項基準利率不變，包括第 4 季溫和放慢購債速度，拉加德坦言通膨升勢將比預期持續得更久，但不認為已經滿足升息條件，希望淡化市場對明年將升息的預期心理。

ECB 決策符合市場預期，但有一派認為，拉加德的談話對鞏固 ECB 鴿派立場不夠強力，因此未能改變市場對明年升息的預期。

道明證券外匯策略師 Mazen Issa 說：「市場對通膨疑慮、央行政策可能落後形勢，是非常敏感的。」

英鎊兌歐元貶值 0.3%，但兌美元升值，尾盤上揚 0.4% 至 1.3793 美元。

匯市本周一開始平靜無波，但加拿大央行 (BoC) 周三發表鷹派談話後，匯率波動加大。

Issa 補充說，月底將到來，許多投資經理正在不同貨幣之間調整投資組合，也導致波動性上升。

隨著各國央行開始調整疫情期間的超寬鬆貨幣政策，交易員也試圖預測，各國利率和經通膨調整的殖利率會走向何處。

澳洲央行 (RBA) 周四拒絕購買購債計畫核心的一種債券，澳幣兌美元一度貶值 0.5%，之後反彈回升 0.3%。

比特幣回神，上漲 3% 至 60040 美元，收復 6 萬美元整數關卡。

截至周五 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格：