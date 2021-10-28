日本利率政策按兵不動 下修2021年度經濟成長預測

日本央行 (Bank of Japan) 週四 (28 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。2021 年度的實質 GDP 成長率預測下修至年增 3.4%，較 7 月時預估值少 0.4 個百分點，主要反映晶片短缺造成的生產減少，以及夏季的個人消費低迷。

經過 10 月 27、28 日兩天的金融政策會議後，日本央行以 8:1 票數決議維持基準利率於 - 0.1%。此外，0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變。為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限。

關於 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日圓、及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，並視需求買進。這方面獲得全部委員的一致通過。

商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債的買進方面，會在 2022 年 3 月底前、以合計約 20 兆日圓的餘額上限買進。

在通膨問題上，日本央行表示為了達成 2% 的「物價安定目標」，將持續的實施量化寬鬆 (QE) 直到必要時刻為止。

和疫情相關的資金調度援助也將持續實施，國債買進及匯率相關的貨幣供給也不會設定上限。

日本央行表示，他們仍將緊盯 COVID-19 疫情發展，只要有必要，會毫不遲疑的採取更進一步的貨幣寬鬆舉措。