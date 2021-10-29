美中貿易戰重創 人民幣保單買氣連三年衰 傳統型年減88%

美中貿易戰衝擊人民幣匯率，人民幣保單連三年衰退，據金管會最新統計，今年至 8 月底止，人民幣保單新契約保費腰斬，其中人民幣傳統型保單更是年減 88%。

金管會 2012 年底開放壽險業承作人民幣計價投資型保單，2013 年底再開放人民幣計價非投資型保單，但 2019 年以來，因為美中貿易戰造成人民幣兌美元匯率波動，人民幣保單銷量連年衰退。

截至今 (2021) 年 8 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新台幣 3896.11 億元，其中，投資型保險為 1944.26 億元（占比約 50%）、傳統型保險折合約新台幣 1951.85 億元（占比約 50%）。幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險商品新契約。

而人民幣保險商品，金額則出現大幅衰退，截至 8 月底，新契約保費收入約人民幣 3.74 億元，較去年同期的人民幣 7.62 億元，金額大幅衰退 51%。

其中，人民幣投資型保單新契約保費收入約 3.5 億元，年減 38%，人民幣傳統型保單更是僅賣出約人民幣 0.24 億元，較去年衰退幅度高達 88%。

壽險業者表示，美中貿易戰以來，人民幣走貶，加上疫情減緩、經濟復甦、通膨加劇、寬鬆貨幣政策緊縮，種種跡象都在指向美元升值趨勢，不僅美元保單擠壓人民幣保單的市場，

人民幣利率走低，目前設計不出較有吸引力的保單，也讓人民幣保單遭邊緣化。

據統計，人民幣投資型新契約保費收入前三名公司：依序為法國巴黎人壽、安達人壽、安聯人壽。傳統型新契約保費收入前三名，依序為保誠人壽、中國人壽、 富邦人壽。

反觀美元保單，累計至 8 月底，新契約保費收入達到 137.77 億美元，較去年同期的 112.49 億美元，漲幅達 22%，且不論是投資型或傳統型的保費收入皆有成長。