【台股龍捲風】元宇宙連噴2週！低軌衛星接棒演出！

美國總統拜登週四公布 1.75 兆美元稅負和支出法案框架，內容涵蓋增稅以及氣候和社福支出，美股再度上攻，本周台股明顯 OTC 中小型個股表現較佳， 主要原因: OTC 成交量在 10 月 19 日就已過季的平均量能，所以季線根本沒有壓力，一舉越過，而加權指數受制於季成交量反壓，所以本週加權指數季線震盪！

外資賣超 115 億元，投信買 1.02 超 億元，自營商賣超 1.77 億元，行情該不會要回檔了吧？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，即便短線出現回檔，都會變成【任何震盪壓回皆可買】的格局，因為已是【波段多】，而先前請大家留意 TESLA 走勢，不負眾望出現大漲創歷史高，跟 TESLA 有關的【車用】及【低軌衛星】，就要特別留意，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更)

https://youtu.be/yIONFIoivrU

傳產股：我們過去操作亞聚 (1308-TW)，而後操作東鹼 (1708-TW)，在東鹼賣掉後，特別強調中國干涉「動力媒」問題，今天是持續跌的，對於原物料，鋼鐵，航運勢必影響！有需要幫忙的人可來我 TG ，Telegram：https://t.me/imoney168

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 今日出現反彈，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌本來就會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多，有搶短多的人，可以波段低點當防守點！

而過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW 持續軋空，券資比 66.94%) ，再到愛普 (6531-TW) 接下來凌陽 (2401-TW) 就可留意。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：先做「電池」的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 三檔個股今天全壘打，全數又漲停 ，再作「第三代半導」體：漢磊 (3707-TW，券資比 59.75%)！接者就是「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，比價持續！順順的作，不去追高殺低，就會有意外收穫。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、位速 (3508-TW)同步漲停，揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 就可留意，近期一堆人幫我們抬轎，其實還有相關族群的其他個股，筆者已在我們的 FB 社團貼出，有需要的人再自行加入，像之前有來的人，第一檔股票今日亮燈漲停喔！FB 上面都會壓日期，大家自己去印證，有別於其他人【火車過了，才在鳴笛】

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先前有來拿【低軌衛星】資料的人: 表格的第 3 檔，連 3 根漲停，第 6 檔今天也漲停，未來可留意 PA 三雄: 穩懋 (3105-TW)宏捷科 (8086-TW)全新 (2455-TW)！而馬上要雙 11 了，網家 (8044-TW)、東森(2614-TW)、富邦媒(8454-TW) 包含物流等都可留意！

今日雖指數雖下跌 54 點，但「內資股」全面大噴發，恭喜所有讀者了，未來的行情還是要看 9 月 27 日高點 17335，這裡操作都不能用追的，畢竟很多股票都已漲上來一波了！

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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