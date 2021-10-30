NFT 週報 | CryptoPunks 天價成交或爲「自導自演」引發熱議

本週受 CryptoPunks 異常活躍（虛假繁榮？）影響，NFT 市場交易總額環比增加 119.73%。

NFT 市場

市場概覽

據 NFTGO 數據顯示，本週（10 月 23 日-10 月 29 日），NFT 市場市值環比上升 13.28%。總持有地址數環比上升 6.11%，均較上週增幅有所上升。目前市場上共流通 13162199 個 NFT，較上週增加流通 152194 個 NFT，歸屬於 601405 個地址，過去 7 天裏共有 47805 個用戶參與過 NFT 的交易，共發生 66361 筆交易。

本週市場前期呈現賣方市場，27 日後轉變爲買方市場。目前市場買方多於賣方，呈現買方市場。此外，NFT 市場活躍地址環比下降 16.82%，活躍地址佔市場總持有地址的 22%，市場流動性較上週持平。

NFT 市場數據統計，數據來源：NFTGO

市場交易數據

本週 NFT 市場交易量環比下降 26.60% ，但本週由於 CryptoPunks 的活躍，交易額環比增加 119.73%。本週 27 日前成交量和成交總額變化趨勢一致，27 日交易總額的變化主要受交易價格的驅動而非交易量。

NFT 市場一週交易總額趨勢圖，數據來源：NFTGO

NFT 市場一週交易量趨勢圖，數據來源：NFTGO

細分賽道流動性

從流動性上看，本週 NFT 整體流動性較上週持平， 細分賽道中社交概念 NFT 作品接連三週佔據榜首，但較上週流動性有所下滑，爲 3.69%，收藏品 NFT 作品本週排名第二，流動性爲 1.51 %，上週排名第二的 IP 賽道本週排名第三，流動性爲 0.87%。

NFT 市場細分賽道一週流動性數據統計，數據來源：NFTGO

NFT 項目排行

一週成交額排行

根據 Nansen 數據，過去一週成交額最高的前兩名均爲老牌 NFT 項目，其中成交總額最高的 NFT 爲 CryptoPunks，雖然只成交了 87 筆，但由於價格優勢，過去一週成交總額達 573,626,153.04 美元，環比增長 1663.35%，約佔 NFT 市場總交易額的七成。當前最高成交價格爲 529,738,887.39 美元，平均成交價格爲 223,449.82 美元，准入門檻較高。且交易額與交易量呈反向變化，交易額的主要變化來源於交易價格。流動性較上週有所回升，爲 0.85%，目前市場買賣雙方持平，但買家數量的增長速度高於賣家，市場持有意願較高。

NFT 市場一週交易總額排行，數據來源：Nansen

一週流動性排行

過去一週流動性最高的項目爲 Z-Huge，流動性爲 127.54%。上週流動性最高的項目 HeadDAO 本週排名第六，流動性爲 45.02%。上週流動性排名第二的 Doodles 本週排名第八。本週流動性榜單前三的 NFT 項目均上市不到一週。截止目前，Z-Huge 平均成交價格爲 4,097.87 美元。當前最高成交價格爲 25,304.02 美元，最低成交價格爲 687.69 美元，過去七天共成交了 653 筆，目前成交量成下降趨勢，且市場賣方多於買方，呈買方市場。

Z-Huge 是一個生成藝術類 NFT 收藏品項目，NFT 總量爲 512 個，目前一級市場已經售罄，可在 OpenSea 上購買。OpenSea 上共有 297 個持有者，地板價爲 0.65ETH。

NFT 市場一週流動性排行，數據來源：NFTGO

一週成交量排行

過去一週交易人數最高的 NFT 項目是 Boonji Project，共成交 5206 筆，約佔 NFT 市場總交易人數的 11%。10 月 23 日創交易人數最高記錄，共有 3382 人蔘與交易，市場持續呈賣方市場，買方多於賣方，但賣方的增速高於買方，雙方差距在逐漸縮小。

Boonji Project 平均成交價格爲 2,417.59 美元，當前最高成交價格爲 39,775.65 美元。目前 Boonji Project 市場共一位巨鯨（賬戶持有 Boonji Project 市價值超百萬），地址爲 0xC3bAA0...7a71，賬戶持有 589 個 Boonji Project，共持有 1,110 個 NFT。

Boonji Project 項目由藝術家 Brendan Murphy 創建，總量爲 11111 個。Boonji Project 於 10 月 21 日公開發售，發售形式爲荷蘭式拍賣，初始價格爲 3.3ETH，每五分鐘下調 0.1ETH。目前可在 OpenSea 上進行購買，地板價爲 0.379ETH。

NFT 市場一週交易量排行，數據來源：NFTGO

NFT 作品

過去一週成交額最高的 NFT 作品中，CryptoPunks 前十中佔據 9 成。售價最高的 NFT 是 CryptoPunks #9998 （529,738,887.39 美元），由 0xef764B...F8dB 地址於 29 日購入，但該筆交易涉及大額閃電貸及最少兩個合約間的對敲，Flashbots 產品經理 Robert Miller 分析認爲，該筆交易不屬於真實交易，更像是爲了在推特上製造營銷效果的行爲。並且該枚 NFT 於出售後兩小時內轉回原出售地址。

佔據排行榜第二位的 CryptoPunks#1422 （2,006,270.31 美元）由 0xda5921...E67d 地址於 27 日購入。該買家錢包中僅此 1 枚 NFT。本週過去一週成交額最高的 NFT 作品中唯一一枚 Bored Ape Yacht Club #820 （859,412.66 美元）由 0xF50791...93Ab 於 24 日購入，該買家錢包中共 161 枚 NFT，包含 23 個不同 NFT 種類，價值超八百萬。此外，本週成交額最高榜單的第六位 CryptoPunks#7331 （924,531.81 美元）也由該地址於 24 日購入。

NFT 市場一週成交額最高 NFT 排行，數據來源：NFTGO

巨鯨排行榜

過去一週，NFT 市場持倉價值達 100 萬美元的 NFT 巨鯨有 602 名，持有 NFT 價值超 20 億美元。

過去一週最受巨鯨歡迎的 NFT 中，第一位仍然是 Art Blocks ，有 20 位巨鯨選擇購入，排名第二的爲 Bored Ape Yacht Club ，有 16 位巨鯨選擇購入。本週成交額最高的 NFT 項目 CryptoPunks 排名第三，有 15 位巨鯨選擇購入。

巨鯨排行榜榜首地址爲 0xdF370D...7C44，於本週花費 1,215,864.16 美元購入了兩枚 NFT，分別爲 Bored Ape Yacht Club #8295Bored Ape Yacht Club#211。而本週成交額最高的 NFT 作品排行榜中的 CryptoPunks#7569 由排名第四的巨鯨 0x538285...66BC 購入。

NFT 市場巨鯨排行，數據來源：NFTGO