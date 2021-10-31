Animoca Brands 聯合創始人：從開源到開放資產，爲什麼 NFT 將提供真正的數字產權

Animoca Brands 聯合創始人 Yat Siu 認爲，開源將會改變世界，元宇宙只有通過開源才能讓用戶獲得數據所有權。

演講：Yat Siu，Animoca Brands 聯合創始人兼執行董事長

10 月 27 日，第七屆萬向區塊鏈全球峯會在上海外灘 W 酒店舉行，Animoca Brands 聯合創始人兼執行董事長 Yat Siu 通過線上直播的方式，帶來了主題爲「從開源到開放資產，爲什麼 NFT 將提供真正的數字產權」的演講。以下爲演講內容。

非常高興，也非常榮幸，來做本次演講。我是 Animoca 的創始人，今天跟大家的演講主題，是爲什麼要有 NFT，以及它重要。先介紹一下公司，成立於香港，業務是打造基於區塊鏈的遊戲。因爲區塊鏈，可以讓玩家獲得更好的遊戲體驗。我們成立於 2017 年，從那開始，我們在 NFT 產業做了一些投資。大家可以看到，包括 Dax 和其他相關應用，投資的項目超過 50 個。我們幫助這個生態系統，增加它的價值。首先跟大家分享的是，世界上最有價值的產品或資源不是土地，而是數據。數據纔是世界上最有價值的資源，如果看一看現在的這些巨頭公司的話，它們主要是數據公司，無論是亞馬遜、谷歌還是臉書，都是以數據來支撐和發展的。所有數據混在一起，將會變得更加強大，就會有越來越多的影響力。數據越多，影響力也就越大。我們看到越來越多的線上服務推出，沒有辦法跟數據分離。看一看數據的來源，可以看到它有着稀缺性，正是由於數據有這樣的稀缺性，所以它才能作爲資產被交易。如果是一些沒有價值的數據或沒有稀缺性的數據，它們也就不值得我們去探討。無論我們選擇跟誰結婚，或創立什麼樣的企業，都無法忽略數據。數據就是信息，信息和在一起，就構成了知識。今天我們看到許多數據，分散在各個地方。看一看 Facebook 和騰訊，還有其他社交公司，他們做的事，就是獲取用戶的數據，轉變爲它們的知識。在這種情況下，它們就是通過獲取數據來彼此之間進行競爭。通過這樣的數據搭建，他們就建立了數據的堡壘。這些大公司把數據不會跟其他公司分享，也是我們把它稱之爲數據的戰爭。我們做的事，就是通過數據的整合，使得這些數據可以共同分享，同時也可以發揮他們效率。

接下來分享一下開放的數據資產，開放的數據資產，因爲它可以給到數據的所有權。你可以在數據上加不同的層級，比如在數據之上，可以打造不同的層級，比如關於數據的故事和價值等等，在過去我們也有這方面的探索。

代碼是非常重要的工具，你獲得了代碼，別人可以在你的代碼上再添加代碼，依此類推。幾百人一起來編代碼，這些代碼爲這些人所共有，這就是人類的創造性之所在。舉個例子，對於現實世界來說，春夏秋冬四季相互交替，在數字的世界中，我們沒有辦法進行交替。所以我們說，通過代碼就可以把整個世界連接起來。所有的數據是代碼的混合，無論是在美國、德國、中國、澳大利亞，我們都可以通過代碼共同工作，來創造一些非常不一樣的結果。在今天開源已經變成了非常重要的工具和網頁，可以幫助我們搭建不同的網絡軟件，另外一方面是小公司，如果他們只有五個人、十個人的話，可以跟大的公司相抗衡。因爲他們獲得了這些數據的能力，這就是網絡效應，開源使一切變成可能。有了開源的代碼，整個世界變得更加的公平和共享。

如果說我們可以使得代碼變得開源的話，人們會越來越願意分享，通過分享，我們可以獲得更好的 idea。這裏有一個問題，代碼對很多人來說非常複雜，還是有很多人不會寫代碼。雖然我們嘗試做科普，但大家還是不能理解，我們需要有特別的人羣來了解代碼，這個工作只能由軟件工程師來做。對於 NFT 來說，你不需要知道任何的代碼，就可以使用 NFT，你可以是一個遊戲玩家，可以是密碼學家，也可以是來自於其他各行各業的專家，你都不需要了解代碼，你只需要持有 NFT，就可以更好地跟我們講的網絡世界來融合。我們只有通過開放的區塊鏈，才能獲得真正的創新，這也就是說我們如何把 Web3.0 跟區塊鏈結合，在 Web1.0 和 Web2.0 時代，數據是可以被拷貝和複製的，數據的類型有文本、圖片、視頻、音樂等等。但是在區塊鏈世界裏，數據的所有權發生了轉移，我們想要從 Facebook 的賬戶轉移到其他平臺上，可以通過區塊鏈進行所有權的轉移。最終誰來控制或誰來擁有這樣的數據呢？這就是區塊鏈它的神奇之所在。我們可以看到 NFT 將會成爲未來的趨勢，爲什麼我們說 NFT 會成爲非常重要的一個重要的組成部分呢？因爲它可以跟我們生活的方方面面來連接，比如說藝術、生活、運動等等。所以 NFT 可以幫助我們建立這樣一種人際之間的關係。每個人需要金錢，但並不意味着我們熱愛錢，因爲我們熱愛的是家庭、工作和藝術品。有些時候，人們創作這樣的藝術品，只是因爲它們想要去賺錢。當然也不能排除他們的人爲因素，通過 NFT，可以實現這樣一種創作的意義。

通過這樣的數字世界，也可以實現你的價值。我剛剛提到了，通過這樣的數字化世界，我們就可以在數字資產之上，加上更多的層。比如可以加上關係層，加上代幣層，加上元數據層，這些可以通過人類的想象力來實現。因爲我們擁有這個數據，就不需要獲得其他的允許。

比如在現實世界中，如果你要去買一輛車的話，你考慮整輛車的生態系統，就包括高速公路、充電站、加油站等等。如果從另外一方面來考慮，關注的應該是車的價值本身。如果沒有充電設施，你會買一個電動車嗎？所以我們需要考慮到它的實用性。另外一個例子，車一開始被打造時，大家開始有這樣的想法，就是打造一個兒童座椅。兒童坐在這輛車裏面的話，需要配兒童座椅，這是 1932 年出現的。有了組合性，你有了數字資產，基於數字資產你可以給它附加其他的功能和特性。通過我們的需要和想象來打造這些平臺，相信未來 NFT 將會取代許多資產，你可以把它使用到遊戲中或其他場景中。你可以把它用到 Sandbox 或其他平臺中，通過這個可以更好地打造它的價值。我們如何突破傳統的閉環的模型，而打造這樣的更加開放的模型。在元宇宙我們需要開放的資產進行交易，可以通過這樣開放性的平臺，來提供他們的服務，同時也獲得他們所需要的一些服務，這就是我們講的 NFT。

通過把這些資產帶到鏈上，就可以打造自己的遊戲，而不是僅僅作爲遊戲的玩家來玩這些遊戲。在 NFT 的事蹟中，我們需要的是數據的所有權，一旦所有權被確定，所有的一切都會變得非常容易。

這裏有一個例子，是來自於 Sandbox，可以任意進行一些代碼的工作，通過不同的描述，來代表不同的東西。所有的這些，都可以凌駕於元宇宙上。通過他們我們也可以創建一些新的故事，而且這個也可以幫助我們來打造更好的溝通渠道。可以看到在 Sandbox 的遊戲中，他們也在試圖把人們的彙集到一起，打造一個互動的遊戲。所的用戶可以擁有這樣的元宇宙裏的一個區域，最近有很多關於 NFT 的新聞，比如 Beeple 以很高的價值出售，還有其他的 NFT 項目。我們非常關注就是需要通過據種開源的方式，來進一步推進 NFT。

大家會說，如果把這個包放到元宇宙或數字世界上，我沒有辦法觸及到它，沒有辦法摸它。想一想，你爲什麼會買這個包呢？買這個包其實在購買一個故事，購買一個資產，購買一個創意，或購買一個想象，這纔是你買這個包的初衷，這是包帶給你的價值。除了實體的包之外，你也是在買它一些深層次、人文相關的意義，以及價值。

如果你是環境友好型的人員，我們就不希望購買一些真皮的包，因爲希望保護環境，實現環保的意義，我們可以很好地把現實世界跟虛擬世界進行橋接或連接。還有我們講的一些虛擬遊戲的產品，因爲人們在現實世界中沒有辦法去擁有一棟別墅，但是在遊戲場景中，可以擁有一個虛擬的別墅，這樣就可以使得他們獲得自我的滿足感。

最後跟大家聊一聊元宇宙。元宇宙是什麼樣呢？可以看到在世界上有 27 億人活躍在互聯網上，大家出來在玩社交媒體和應用。Web2.0 有一些出名的公司，比如 Facebook，Facebook 宣佈它將轉型成功一家元宇宙公司。Facebook 搭建的就是元宇宙，如果元宇宙不是開源性的話，我們就無法獲得數據的所有權。

迪士尼是封閉式的元宇宙，你可以在一個虛擬的迪士尼樂園來玩遊戲。Facebook 希望轉型成一家元宇宙公司，但是在現實中它還是在獲取我們的數據，在控制我們的數據，不是元宇宙該有的樣子。我們應該保持開放，控制自己的數據。元宇宙不是一個產品，應該是成千上萬的產品，跟全世界所有的人都掛鉤、都聯繫。毫無疑問，開源將會改變世界。我們還是應該持有非常樂觀的態度，非常有意思的案例。我們需要有這樣一個非常好的、非常開放的生態系統。不同的國家，也會有不同的文化，不同的文化會給未來的系統帶來一些靈感。我們如何稱呼這樣的元宇宙這不重要，最重要的是我們要更好地瞭解，以及更好地跟彼此聯繫，建立這樣一個真正的元宇宙。在很多方面，中國都已經做得非常不錯的。中國的食品在全世界非常流行，在美國也非常流行，我非常喜歡中國的食品。我們可以在文化層面上進行更多的交互交流，可以增進彼此的瞭解。雖然我不是一箇中國人，但還是喜歡中國，喜歡中國的實物和文化，我們可以瞭解其他文化，就可以獲得這樣的智慧和數字化的體驗。