萬通副總裁王語薇：如何將 NFT 價值革命進行到底？

萬通投資控股股份有限公司副總裁王語薇表示，NFT 的貨幣化價值及多元的價值體系對 NFT 生態的可持續性發展是必不可少的兩個方面。

演講：王語薇，萬通投資控股股份有限公司副總裁，《藝術商業》出版人及清華大學社會科學學院特聘研究員

在 10 月 27 日舉行的第七屆萬向區塊鏈全球峯會上，萬通投資控股股份有限公司副總裁、《藝術商業》出版人及清華大學社會科學學院特聘研究員王語薇帶來了「價值革命？NFT 及數字資產的興起」 的主題演講。以下爲演講內容。

我今天的題目是「價值革命？NFT 及數字資產的興起」。希望從社會學的角度，分享一下對這個話題的思考。

2021 年無疑又是顛覆大家價值觀的一年，這些表情包、頭像、電子寵物、體育比賽的精彩瞬間，甚至一條推特，上網就可以免費觀看的東西，只要變成了 NFT 就可以具備某種價值，搞得大家腦洞打開，好像萬物皆可 NFT，這些價值怎麼被創造出來呢？回到十年前，就會發現加密世界的價值邏輯一直在經歷一個演變的過程。

NFT 成爲了可以跟互聯網上所有內容綁定的事物，把價值的載體進一步的擴大了。所有這些現象背後的價值，我們一般會歸功於區塊鏈技術。其實從本質上來講，區塊鏈就是一種數據庫，它具備一些非常特殊的結構和特徵。我們將它比喻爲顛覆性的技術革命，稱其爲信任的機器或價值互聯網。問題來了，信任是產品嗎？只要使用區塊鏈技術就可以創造信任嗎？那數據是如何變成信任和價值的呢？

無論我們使用什麼技術，所有的數據庫不管是中心化還是去中心化數據庫，它的核心邏輯是誰可以添加、記錄、更改數據，以及爲什麼相信它。這不是一個單純的技術問題，而是和人相關的問題，從技術到信任、到價值，並不是一個技術可以自動化完成的過程，需要在人與人、人與系統、人與社會中來理解。我認爲它是一個多元的社會學問題，這是我的博士學論文。我認爲裏面有三大問題，首先從制度層面來解釋我們爲什麼信任的問題。

它好比一個項目的白皮書，需要提出一系列的規則、共識和機制，給信任提供足夠的理由。有了系統還不夠，還要提供功能和互動模式，使它在不斷運行過程中持續創造信任。最後文化要解決的是是否應該信任的問題，即使我沒有足夠的理由、足夠的功能和互動，都不能夠回答的問題，而是需要在一個文化的環境、意義的體系和社會共同體的價值觀去尋找答案。所以我今天想從這個框架中，跟大家分享一下我對 NFT 的思考。

Non-fungible Token 這個概念從哪來的呢？「Fungible」這個詞，不光咱們不認識，即使在西方的英語世界中，它也不是一個日常用語，它是一個經濟學概念，用來指大宗商品，比如貨幣、股份，這種種類物。它們的特徵是，每一個單位都可以相互替換，因爲只有這樣才便於流通和交換。所以這些 fungible 是所有貨幣類資產的重要屬性。Non-fungible 是指非同質、不可替換，每個單位都擁有某種不同屬性的特定物。在自然世界中，絕大部分事物，由於自身物理性差異，在某種意義上都是 Fungible，就像世界上沒有兩片相同的樹葉一樣。而傳統的有形資產，像車、房、藝術品、珠寶、股東，這些都是特定物，不能被隨意替換。但是人其實是最典型的特定物，我們每個人都是一個獨立的存在，我們有一個特殊的身份不能被隨意替換，所以我是 Non-fungible。

當我們成爲了 GDP 的經濟計算單位時，我們也會變成 Fungible 的種類物，就是我貢獻的 DGP 和你貢獻的 GDP 是可以相互替換，沒有差異的。所以 Fungible 是一個經濟學語境下才能理解的概念，它也不是絕對的區別，而是一個程度的區別。我們把 Fungible 和 Non-fungible 放在一個軸的兩端，就會看到，偏向 Fungible 都是類似於貨幣資產的流通物，而偏向 Non-fungible 都是具備某種不可替代價值的特殊物。像藝術品、收藏品這些特別強調特殊性價值的事物，就是最典型的 Non-fungible 的事物。

什麼是數字資產呢？我們都知道信息的最小單位是比特，而比特是由 0 和 1 這兩個二進制符號組成，數字資產是所有基於二進制的集合，所組成的獨立、可識別、具有一定價值的資產形式。由於二進制是所有的計算機設備可以理解被運行的唯一的形式，所以它也是數字資產化的決定性特徵。這裏出現了一個問題，0 和 1 在本質上可以被低成本的複製和傳播，所以數字資產在這個意義上，它就失去了自然界物質本身擁有的非同質性、稀缺和獨特等屬性的特性，而趨於數字化和同質化。我們如何確定數字資產的非同質性呢？當比特成爲了特定資產的載體，我們面臨的問題怎麼把 Fungible 的 bits 變成 Non-fungible 的 Stucture。在區塊鏈系統誕生以前，這個過程必須有可信第三方，也就是權威機構的背書完成的。他們需要基於自己的信用背書，爲資產提供數字化的形式和所有權的記錄和證明。

NFT 在我看來，是通過一種新的社會架構解決了這個問題，就是分佈式網絡和區塊鏈的信任機制。從制度層面上來看，現在絕大部分的 NFT 是基於以太坊的制度架構而運行的，ERC721 和 ERC1155 是如何記錄交易和追蹤 NFT 所有權形成的標準。但我昨天也聽到了 V 神講，以太坊的制度架構本身也在經歷一個快速變化的過程，NFT 的制度架構正在經歷一個非常早期和快速變化的時期。我們已經看到了一個非常重要的制度創新，就是它被一種數字所有權的東西提供證明。什麼是數字所有權呢？看左邊的鑽石，購買這顆鑽石會得到一個 GIA 機構提供的證書，證書需要對鑽石的很多細節做出精確的記錄，從而證明這顆鑽石的獨特性。

Beeple 的這個作品是一個數字藝術作品，也是一顆鑽石。以太坊不要求發佈者發佈這個作品的任何信息，它能記錄的只是一個名稱，一個非常簡短的說明，以及一個數字文件可能存在的地方。你擁有一個 NFT，不但不擁有任何實物資產，甚至連這個數字資產都不能形成排他性的佔有。同時這個數字資產的佔有，既非其價值的充分條件，也非必要條件。所以 NFT 的誕生就爲這些原來根本沒有辦法去物質化和客觀化的有價值的數字資產提供一種新的渠道。它其實帶來的很多的新的可能性，同時也提出了很多新的問題。

首先什麼是數字資產的所有權呢？我們知道現在全世界對於 NFT 究竟代表物權、債權還是知識產權，都還沒有一個標準的判斷。它有沒有可能，重新定義數字資產的真實性問題呢？假如有兩個數字文件在於手機裏一模一樣，我們能否判斷一個真的，另外一個是假的呢？

第三，它對一個根本沒有辦法進行交易的資產類別，提供了超越國家邊界的新興全球性市場和價格發現機制。它基於智能合約，它的所有交易自動留痕。NFT 的留痕，是留在交易系統中，爲未來新的交易方式和可能性打開了一個非常新的局面。

最後由於它可編程，也就是可以基於智能合約對 NFT 的交易方式、應用場景、中間可能存在的權益分配，進行全新的處理和定義。即使這樣，大家依然會問，如果不能擁有這個 NFT 背後的數字資產，爲什麼要買它呢？在目前的階段，NFT 重構了數字世界中所謂獨特性和稀缺性這兩個非常關鍵的概念。因爲 NFT 的獨特性不是一種自然屬性，而是一種基於區塊鏈分佈式網絡構建的獨特的數據結構。並基於全網的共識，獲得了某種客觀性和真實性。但是在這種獨特性的基礎上，人們從收藏的動機想，我希望擁有這個獨特的東西。從炫耀的角度，希望別人知道我擁有這個獨特的東西。從投資的角度，我相信還有很多人想要擁有這個獨特的東西。同時它把稀缺性的概念也變化了，就是藝術作品的稀缺性轉變爲了數字所有權的稀缺性。我們看到這個 CryptoPunks，大家上網可以隨意下載傳播，但是擁有 CryptoPunks 的人，不在乎多少人佔有這個資產，甚至說他希望越來越多的人擁有它，他越高興。所以在這個產品極大豐富，且複製成本越來越低的世界，所謂的物質的稀缺性，也就是越少越值錢的邏輯，已經被這個注意力的稀缺性，也就是越有名越值錢的邏輯所取代了。

現在 NFT 一定處於一個非常早期，但是高度火熱的市場。只是你只是鑄造 NFT，很難實現交易。就是拿 Beeple 來說，他在發佈 NFT 之前，在社交媒體擁有一個龐大的粉絲數量。有了 NFT 以後，他創建了一個社羣。同時跟所有人說，可以免費下載我的作品，把他的作品變成 NFT，用 1 塊錢賣掉。傳統的藝術市場中，當一個藝術家賣掉藝術作品以後，之後這個作品在二級市場的價格表現，跟這個藝術家沒有直接關係了。由於 NFT 可以基於智能合約去定義交易規則，它可以規定，每次交易 NFT 時，都有一定的收入回到創作者的手中。這就使藝術家從創作者具備了某種運營者的角色，Beeple 自己在一次訪談中說，購買我作品的人，投資的不是作品，主要是我這個人。

從收藏者的角度來講，他也變成了運營者，這是買 Beeple 畫的人，他是早期的幣圈投資者，也有 NFT 的基金。他購買了 BP 的畫以後，他成立了一個藝術品指數基金叫 B20。大概的邏輯是，你不能買黃金，可以買黃金指數。他通過收藏藝術，也變成了收藏藝術家，把藝術家對社會的影響力變成了一種金融產品，並持續參與這個價值創造的過程。所以我們知道，如果 NFT 想要實現長期的價值，社區是至關重要的，正是因爲它的價值的承擔者，是一個共同認可某種文化符號的羣體。左邊是第一個可以支持多人合作模式的可編程的加密作品，它由一個 22 個 Layer 的 NFT 和一個 Master 的 NFT 組成的，每個 Layer 的 NFT 都可以單獨交易，當一個人購買了這個 Layer 時，可以在一定範圍內改變這個 Layer 的形態。所以這是一個會隨着交易和時間的發展，而不斷變化的作品。在這個意義上，收藏者也變成了創作者，他們在一個共同的價值創造的過程中，凝聚成爲了一個所謂的共同體。

右邊是最近大火的猴子，到處都能看到。這兩個創始人都是藝術背景，從 2017 年開始就是非常想要接觸虧鋪頭（音）這個世界，苦於當時沒有一個語境和渠道，完全是技術和金融的屬性。他們看到 NFT 以後，創始人就說，以太坊上終於有文化的一席之地了。所以他想怎麼創造一個社區，讓這些很有創意性的人聚在一起，在虧鋪頭（音）的世界做一些事情，即使它只是一個荒謬的猴子俱樂部。

社會科學的誕生本身可以被定位在那個時刻，所有的事物、觀念及物質對象都被等同於價值，從而一切東西都與社會有關，並從社會獲得其存在，無論是好、壞或可感對象的時候。信息社會的價值邏輯就是梅特卡夫定律，也就是一個網絡的價值和用戶的平方成正比，因爲信息的價值來源於複製和傳播，把信息藏在家裏是沒有價值的。NFT 作爲一種信息的載體，它目前的價值主要體現在展示和交易。

但問題在於更多的信息就等於更多的價值嗎？陳詞爛掉和有效信息難道沒有區別嗎？信息社會現在一個根本的問題，就是巨大的通信量和不斷縮小的有效信息量之間的矛盾。所以我認爲，真正的挑戰在於如何將 NFT 的價值革命進行到底。就是我們知道一個 NFT 具有兩方面的價值，一方面是以 Token 這種形式承載的貨幣化價值，這部分價值使 NFT 得以流通，引入巨大的社會資源。問題在於所有貨幣類價值實際上都是 Fungible，另外一方面，是需要有社會、經濟、文化這些領域的發展，形成真正多元的價值體系。而這兩個方面，對於 NFT 生態的可持續性而言，都是必不可少的。如果我們只把注意力集中在 Token 層面，是沒有辦法看到這個價值的可持續發展的。那麼 NFT 的獨特性就只是形式上的，而非實質上的。一個 NFT 的價值也可以輕易被其他同類型的 NFT 所取代。

所以我認爲在數字世界中，技術本身不足以決定什麼是好的和有價值的，而是需要由人決定。我們希望在這個世界中看到什麼新的概念、審美和價值觀，能夠超越所謂的社會注意力這個轉瞬即逝的事情，需要所有的文化內容創作者共同努力。

在這個長期目標下，萬通控股和藝術商業成立了數字以上創新實驗室，我們的目標希望聯動科技創新和文化藝術行業的內容創作者，去挖掘具有長期價值、可以持續數字人文的內容。

最後我引用曼德拉這句話，就是金錢不能創造成功，而創造金錢的自由可以。

希望大家都能生活在一個充滿了自由創造的數字世界，謝謝大家！