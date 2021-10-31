獲得 Paradigm 投資的 NFT 遊戲 Parallel 將如何顛覆卡牌遊戲細分市場 ?

Parallel 利用偉大的藝術設計、出色的劇本故事、獨特的遊戲機制、充滿激情的社區和雄厚的資本打造下一個遊戲 IP。

推薦閱讀：《頭等倉：簡析 NFT 卡牌遊戲 Parallel 機制與產品特色》《三分鐘讀懂熱門 NFT 卡牌遊戲 Parallel》

撰文：Fitch，Inverse Guild 創始人

編譯：Perry Wang

本文主要討論對 Parallel 協議和其他收藏類卡牌遊戲（CCG）/ 交易類卡牌遊戲（TCG） IP 的看法。本文中所有內容均不構成投資建議，此處僅代表我個人觀點，不反映 Parallel 或任何其他項目方的官方意見。寫這篇文章的目的是闡釋爲什麼我相信 Parallel 將成爲全球頂級遊戲 IP。

首先，讓我們捫心自問一個問題。

什麼是 Parallel？

Parallel 是一款由 NFT 技術提供支持的科幻遊戲。Parallel IP 的第一個可交付成果是 CCG，它代表收藏類紙牌遊戲。該遊戲包括與一個對手或多個對手對決的交易卡，具體是一個還是多個對手取決於具體玩法。Parallel 團隊表示過，即將提供各種團隊遊戲模式。

目前有五個「parallel」紙牌派系可供遊戲。 具體派系如下：

Marcolian——火星殖民者，精通科學，最初稱自己爲「火星殖民者」。他們試圖創造完美的文明，避免他們祖先在地球上所犯的錯誤。不過，隨着他們美麗而理想化的大都市不斷髮展壯大，他們的自尊心也在膨脹。Marcolian 決心通過宣示其對地球的主權，和 Priming 已解鎖的可能性，來進一步鞏固其科學優勢地位。

Shroud— 他們曾經是地球上最優良的精英羣體。在地球崩潰之前很久，就乘坐「新黎明號」飛船被送入太空深處。由人類樂觀主義推動的一項任務，將觸發 Kepler-1649c （備註：媒體們樂於把 Kepler-1649c 稱爲目前發現的最像地球的一顆系外行星）的額外章節。 Shroud 是科學家、農民、探險家、思想家、藝術家，甚至是戰士。人類在遙遠的星球上開闢新家園，需要創造嶄新的一切。那是他們的希望，但他們卻遭遇了不幸。一個未被發現的錐狀雲撕裂了飛船上的每一個分子及其乘員，將其吸入深處。他們沒有到達目的地，但他們確實去了人類之前缺乏瞭解的地方。他們發生了永恆的改變。黑洞孕育了他們，而他們本身是黑洞的代理。

Earthen— 他們是人類從地球大逃亡後留下的倖存者。因此，他們仍然忠於地球。他們通過進化，已經與所有自然事物實現了關聯，自從 Priming 實現之後，這種關聯呈指數級增長。當其他平行宇宙試圖控制地球時，他們將運用自然的力量來維持其長期的和諧。他們是地球自衛的管道。

Augencore— Augencore 族羣選擇留在太空。他們沒有殖民土地，而是將自己的飛船作爲永久的家。他們巧妙地開採資源，不斷將其行動基地擴大到小行星。 爲了在其殘酷而苛刻的生活方式中生存下來，Augencore 採用了機電和仿生技術，以非常高效的方式進行自我修改和增強。他們相信形式服從功能。機器和人類合而爲一……他們最後發現了返回地球的通道，堅定地踏上返程之旅。

Kathari— 歐羅巴星 (木星的衛星) 上的殖民者，被迫食用大規模生產的轉基因食物，日積月累，這些食物導致他們無法生育。 因此，他們訴諸克隆作爲延續生命的手段。不久之後，他們接受了基因操縱作爲救贖途徑，並試圖優化人類基因組。 Kathari 人在能力和審美方面都堪稱完美。他們既堅韌又步調一致，令人驚歎。儘管他們選擇了一種簡單而精緻的生活方式，但當數量衆多的 Kathari 人都步調一致生活的情況下，他們極其精確的生活方式令人生畏。然而，即使在他們組織有序的完美狀態下，他們也渴望個性的混亂，並渴望知道地球上現在是否蘊藏着創造生命的自然、純淨方式的鑰匙。

以上描述來自 Parallel 官網頁面。

背景故事是，在不久的將來，地球上發生了一場災難，需要創造可持續能源。 這場災難促使地球上的人們乘着四艘飛船逃離，另有一組人留下。這就是 parallel 遊戲中得到五個派系的源泉，它們代表了四艘飛船的每個發展方向，以及留下族羣的演變發展。在時間、距離和艱難選擇等變量的推動下，這些羣體在生物學上和行爲動機上都變得截然不同。這個故事引人入勝，我建議大家點擊 這裏 閱讀更多信息。

所以我們先後退一步，瞭解一下 Parallel 打算入圍競爭的 CCG 遊戲類別，瞭解其中孕育的成功機會。Parallel 成功的可能性是由外在因素驅動的；他們打算角逐的競爭環境，也取決於內在因素，例如 Parallel 團隊在創建其 IP 和遊戲時做出的決策。決定成敗的因素中最後要考慮的一個變量是資源。這篇文章中對三者都有涉獵。

卡牌遊戲，已經成熟的顛覆因子？

收藏類卡牌遊戲是令人興奮且利潤豐厚的一種遊戲類型，但該領域的項目中卻很少有出類拔萃的業績表現。當前主要的卡牌遊戲（CCG） IP 包括《萬智牌》（Magic the Gathering）、《爐石傳說》（Hearthstone）、《遊戲王》（Yu-gi-oh） 和 《精靈寶可夢》（Pokemon） 等遊戲。奇怪的是，我說該類別中傑出的遊戲很少，因爲您可以想到其他遊戲類型，如角色扮演遊戲（RPG） 或第一人稱射擊遊戲（FPS），可能會列出其中很多傑出的 IP，它們的受歡迎程度要高得多。

例如，《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）估計擁有超過 1.4 億玩家，單是這一款遊戲就比《爐石傳說》和《萬智牌》的用戶總還要多。《超級馬里奧》系列已售出 3.88 億份，其總銷量超過所有 CCG 遊戲的總和。但關鍵不僅在於受歡迎程度，因爲 CCG 類型中的某些遊戲也非常受歡迎，關鍵在於與其他類型相比，CCG 中相對出類拔萃的產品很少。

我們已經看到 CCG 行業整體的增長，以及對其的預期增長，但與另一種類似類型的棋盤類遊戲相比， CCG 市場滲透率明顯滯後。棋盤遊戲具有與 CCG 類似的模擬性、公共性，同樣，沉浸感弱於其它遊戲類別。

美國領先的市場調查機構 Grandview Research 指出，「不斷攀升的賭場文化，有望推動用撲克牌來贏取現金的遊戲發展。紙牌遊戲還教授一些有價值的社交技能，例如，口頭交流、小組互動和改善個性發展等。」 這恰好描述了當前遊戲領域「邊玩邊賺」（P2E）模式越來越火爆的現狀，以及該如何推動這一領域的增長。後文我會談到 Parallel 如何利用這一點的更多信息。

考慮到所有這些，我們必須捫心自問，與其他遊戲風格相比，爲什麼很少有 CCG 遊戲能抓住我們大家的心呢？ 我們知道這個行業很重要並且不斷增長，到底是爲什麼？

我認爲答案的一部分是，與 FPS 或 RPG 相比，CCG 歷來不如後兩者具有沉浸感和即時吸引力。在《使命召喚》中，您手拿一個控制器就立即投入戰鬥。 在《天際》（Skyrim）中，您可以使用魔法能力與 CGI 龍戰鬥。將此與傳統都是桌面紙牌遊戲類型的 CCG 進行比較，這種差異變得顯而易見。長途跋涉與同齡人一起玩實體版 CCG 可能很困難，尤其是在疫情威脅的情況下。

CCG 現在當然已經實現了現代化，提供了引人入勝的數字版本遊戲。但是，這些數字版本仍然無法與現代射擊遊戲或 RPG 的沉浸感或參與度相匹配。 領先的 CCG IP 也沒有太多的多元主題和風格。《萬智牌》和《爐石傳說》都是魔幻主題。Pokemon 和 Yu-gi-oh 都是卡通 / 動漫怪物類型的遊戲。

我認爲，我們可以合理地評估其中存在一些顛覆空間。一款將參與度提高到接近 FPS 或 RPG，並帶來在主要 TCG 遊戲中看不到的多元風格 / 主題的遊戲，是吸引人們注意力並保持注意力的好機會，且會遠遠超出整個行業預計 9% 的複合年增長率。添加更多實際「擁有」資產的方式，也提供了顛覆的途徑。

但顯然，要創造一個比已經取得巨大成功的 IP 更加身臨其境的 CCG，顯然是一項艱鉅的任務。其他人已經嘗試過了。 究竟有哪些內在因素，使 Parallel 有機會在其他人跌倒的地方取得成功？

讓我們來看看一些基本面因素。

首先，藝術設計感

藝術設計對於交易式卡牌遊戲的沉浸感至關重要。它也是我們玩遊戲時首先看到的東西——牌面。 因此，第一流藝術可以清楚地區分出色的 TCG IP 和普通的 IP。

Parallel 有着偉大的牌面設計藝術。

我真的不需要在這裏說太多，其藝術水準不言而喻。毫無疑問，Parallel 擁有我在紙牌遊戲中見過最令人印象深刻的藝術設計。Oscar Mar、Nacho Yague、Oscar Cafaro、Dhenzel Obeng 和一位尚未公開的新藝術家所組成的團隊，共同開發過《無畏契約》 《Valorant》、《刺客信條》（Assassin's Creed）和 《細胞分裂》（Splinter Cell） 等 AAA 遊戲，甚至爲 Adobe 等公司做過設計工作。

其次，故事

出色的故事對於沉浸感和現代 TCG IP 的成功也是至關重要。一旦我們在視覺上被藝術設計吸引住，故事纔是真正將我們與新宇宙聯繫在一起的紐帶。我是一個故事深度愛好者，會單純爲了好玩而閱讀《魔獸世界》、上古卷軸（Elder Scrolls）和其他遊戲故事，我認爲，Parallel 確實是我見過的最好故事敘事之一。

Parallel 的傳說故事是由五個平行的派別本身驅動的，以及一個尋求返回家園（地球）並爭奪完美能源的故事。

逃離地球，隨後每個 parallel 分佈採取了獨特的進化路徑，之後以返回地球作爲戰鬥的目標和催化劑，推動許多豐富的主要敘事和次要情節的故事向前發展。Paragons （模範，稍後將會詳細討論）的概念，塑造出每個派系的主要角色，這進一步增強了敘事潛力。此外，與 TCG 中常見的經典動漫怪物或幻想主題不同， Parallel 選擇了科幻，可以提供一種新型現代和未來的故事來吸引新的觀衆。

能源困局，國際危機，爲家園而戰。這些都是當前時代精神和永恆主題的混合體，經過美麗的科幻藝術包裝，創造出強大的動態故事潛力。漫畫和電影的發展似乎是不可避免的，Parallel 團隊談到了他們希望圍繞 IP 尋求各種形態的媒體制作。

在評估 Parallel 成功的可能性時，除了藝術設計和故事之外，還有其他因素需要考慮。具備美麗而激動人心的故事還是不夠的，遊戲本身必須充滿活力、引人入勝。

根據我們所知道的信息，Parallel 作爲 TCG 成功的可能性有多大？我們評估一下。

製作一款創新性遊戲

顛覆 CCG 遊戲的舞臺已經準備就緒。最早且最大的 CCG IP 《萬智牌》已經成爲一臺巨大的印鈔機，有大量的新產品發佈，無窮無盡的權力蔓延，使舊遊戲很快過時，並對其不可收藏的數字卡和遊戲組件採取了「圍牆花園」模式。

具有創新遊戲風格和誘人稀有設計的新 CCG 已經在競爭中取得了長足進展，但推出 CCG 遊戲的風險極大且成本高昂，大多數項目寧願吸引孩子這一小衆市場，打算成長爲主打懷舊情懷的搖錢樹，或者將已經成熟的全球兒童品牌， （例如 Pokemon 等 ）納入 CCG 產品，並得到其他 IP 的支持。由於許多這些因素的匯合，《萬智牌》 通常佔據市場主導地位，並享有林迪曲線的延續性：吸引所有年齡段的用戶，同時滿足懷舊情緒；需要練習、持續的遊戲平衡，同時創造強大的新遊戲；同時提供物理空間和數字途徑兩種選項。

但是新技術，特別是 NFT 技術，是可以用來挑戰《萬智牌》的市場地位。Parallel 打算通過以下的途徑進行這種挑戰：

獨特的機制

物理和數字體驗 ： Parallel 將提供由 AR/ 元宇宙層合併的物理 CCG 和數字 CCG。請 單擊此處 查看其外觀。

Paragons。Paragon 是每個平行派別的領導者。在遊戲中，Paragons 作爲每個族羣的頭號遊戲人物，圍繞其打造宏觀遊戲風格，並添加動態遊戲元素。它們爲經典的 CCG 遊戲帶來了令人興奮的轉折。 有關 Paragons 的更多信息，請點擊 這裏 收聽。

Paradox （悖論）：作爲 3 「P」中的第二個，Paradox 是一個投票系統，使 Parallel 社區成員可以引導生態系統的方向。玩家可以在 IP、社區活動、遊戲平衡等方面真正公平地參與。

Power Banking （能源銀行）：一種思考設計土地 / 能源 / 法力的獨特方式，所有卡片都可以面朝下部署到「銀行」中發電。然後可以通過各種機制從這個能源銀行中召回卡片。這爲遊戲玩法增加了一個獨特的維度，玩家可以更輕鬆地活得資源，提高遊戲速度，並且還可以利用存放到銀行中的卡牌玩動態的攻守策略。

動態更新：Parallel 卡牌理論上可以在經過戰鬥測試時進行調整，而無需昂貴的大規模重印。這在物理上是通過 AR 層進行，並通過增強 NFT 與遊戲客戶端交互的方式以數字方式進行。

玩家驅動的故事：Parallel 團隊暗示了這樣一個事實，即參加比賽的玩家是推動 Parallel 故事發展的活躍成員。他們的行動 / 勝率等，是可能對故事結局產生真正影響的因素。

邊玩邊賺 / 邊贏邊賺：Parallel 將有遊戲元素讓用戶邊玩邊賺（完成基本任務以獲得獎勵）和邊贏邊賺（贏得競爭性比賽以獲得更大的獎勵）。將兩者結合起來，使 Parallel 能夠擺脫線性矩陣激勵，變成更動態的行爲激勵。 獎勵將以各種形式出現，包括但不限於代幣、獨特的 NFT、硬件（遊戲筆記本電腦等）和現金獎勵。

最後一點要注意的是，遊戲設計團隊得到了著名 MTG 玩家和內容創作者 Merchant 的支持。想要了解 Parallel 如何闡述其作爲遊戲將如何脫穎而出的信息，我們建議您收聽 Parallel 播客，其中詳細討論了此類主題。

數據支持

有一些令人印象深刻的資源數據，有助於我們認識到 Parallel 將成爲 CCG 領域的有力競爭者。我們來看看這些數據。截止撰寫本文時，所有數據都是最新的。

融資：Parallel 最近宣佈以 5 億美元的估值從 Paradigm 和其他頂級投資機構手中融資 5000 萬美元。

總持有人數：目前共有 25,000 個 Parallel 卡牌持有人，使 Parallel 成爲五個分佈最廣泛的主要 NFT 項目之一。在即將到來的空投過後，這一數字可能會增加一倍，甚至兩倍。

初始銷售：Parallel 的初始銷售（首次 PS15 空投和首次打包空投）爲他們帶來了近 200 萬美元的收入。10 月 30 日即將到來的空投將爲他們帶來超過 400 萬美元的收入。連續的打包空投，每次可能會帶來超過 500 萬美元收入。

二級市場銷售：到目前爲止，Parallel 已從二級市場銷售中產生了大約 1500 萬美元的收入。在即將到來的打包空投過後，這個數字可能會有明顯增長。

歷史排名：截止撰寫本文時，Parallel 已完成 41,483 ETH 的交易量，在 NFT 項目中的歷史排名達到第 15 位。 在即將到來的打包空投之後，這個交易量將在短期內翻倍或增長三倍，使 Parallel 將在歷史前 10 大 NFT 項目中牢牢佔據一席之地，甚至在僅有兩次空投後就可能在交易額上躋身前 5 位。這種明星項目的光環對用戶增長 / 關注的額外吸引力，不應被低估。

據估計，到 2021 年底，Parallel 團隊將擁有大約 1 億美元的可部署資本。這筆資金足以用於打造下一個偉大的遊戲 IP。

簡單總結

總而言之，我們已經目睹了一個全新的 CCG 生力軍項目的誕生，Parallel 利用偉大的藝術設計、出色的劇本故事、獨特的遊戲機制、充滿激情的社區和非常雄厚的資本，進入了一個充分準備好迎接顛覆的遊戲分類市場。

有大量證據表明，Parallel 可以且一定會挑戰現有的遊戲 IP，以獲得在 TCG 遊戲領域的主導地位。觀察一下 IP 如何在交易卡領域內外發展，並影響遊戲的形態和特徵，是很激動人心的事情。