Atelier 創始合夥人：加密貨幣將賦能創作者經濟 3.0 向 4.0 進化

創作者經濟 3.0 時代，創作者通過用戶直接變現；而在 4.0 時代，粉絲和創作者之間界限日漸模糊，作品所有權將歸社區所有。

撰文：Li Jin ，Atelier Ventures 創始合夥人、前 a16z 合夥人

編譯：Perry Wang

1/ 創作者經濟與 Web3 的下一個交叉點在哪裏？ 我想用以下這個連環推說說我的想法。

2/ 總體而言，我們所處的這個世界正在從一個創作者需要靠自己賺取收入，轉變爲他們可以與社區一起創造財富。

3/ 創作者經濟並不是新鮮事物，但它在不斷髮展演變中。

我個人認爲：我們現在處於創造者經濟的第三個時代，即將迎來第四個時代的風口浪尖。

4/ 創作者經濟 1.0：用戶生成內容（UGC）

社交媒體平臺和 UGC 內容的興起，使得每個互聯網用戶都成爲了創作者。

在互聯網上提供寫作的虛擬社區服務 Livejournal 成立於 1999 年，MySpace 成立於 2003 年，Facebook 成立於 2004 年，Twitter 誕生於 2006 年。

5/ 創作者經濟 2.0：「網紅大 V」的崛起

一些創作者吸引了大量受衆，他們主要通過廣告和品牌合同變現。 2007 年，Youtube 推出了合作伙伴計劃，允許頻道投放廣告並賺錢……

6/ 創作者經濟 3.0 （今天）：通過用戶直接變現

創作者尋求成爲獨立的企業，並正在增加直接變現方式，以從社交媒體平臺中獲得更多的獨立性。

通過賣課、訂閱、打賞等方式，直接從粉絲手中賺取多 SKU 收入。

7/ 未來：

創造者經濟 4.0：所有權

粉絲和創作者之間的界限日漸模糊，發展至作者的作品所有權歸社區所有，創作者的本質發生了明顯變化，並會隨之誕生新的激勵措施。

8/ 我們先從當前的創作者經濟（3.0 時代）開始談起。

在過去 3 年中，YouTube 已向超過 200 萬創作者支付了 300 億美元

創作者的文化影響力正在超越傳統媒體的影響力。熱門 YouTube 視頻每個可能有 50 億-90 億人次觀看； 相比之下，NBC 黃金時段只有 400 萬觀衆。

9/-大量資金用於留住和吸引創作者：TikTok 在未來 3 年內將向創作者支付 20 億美元。 Facebook、YouTube、Snap 和 Pinterest 也推出了自己的創作者基金。

10/- 今年到目前爲止，創作者經濟初創公司已經 吸引了 37 億美元投資，其中許多提供了新的變現工具（Patreon、Cameo、Kajabi、Clubhouse 等）

11/ 當前的 web2 平臺在推動創作者創建內容和吸引受衆方面做得很好，但往往無法實現變現，而變現正是創作者市場契合點 (CMF) 的 第三個支柱。

12/ 從更高層面上講，web2 平臺也不允許創作者對其內容擁有獨立性和所有權。

13/ 目前，對於創作者來說，加密貨幣的殺手級功能是通過數字稀缺性完成變現。

Web3 正在爲創作者提供變革性的新方式，來進行變現並提高其受衆的忠誠度。

14/（a16z 合夥人 Chris Dixon） @cdixon 撰文寫道，NFT 使創作者能夠通過精細的價格分層，來捕捉需求曲線之下的更多區域。

通過版本、1/1 和拍賣機制，創作者能夠根據粉絲的個人支付意願進行變現。

15/ 我在下面這篇昔日推文中，我將 NFT 和社交代幣描述成「粉絲金字塔」：使創作者能夠從死忠粉絲以及新的投機者 / 投資者手中賺錢。

這是 打造出規模更大的創作者中產階級的關鍵。

16/ 僅在 2021 年前三個季度，NFT 銷售額就超過了 130 億美元。

17/ 其中一些引人矚目的里程碑：

@muratpak 的單個灰色像素在蘇富比拍賣行以 130 萬美元的價格售出

@justinaversano 的 Twin Flames 攝影 NFT 系列，其銷售額已超過 500 ETH

8 月份 @artblocks_io 交易量超過 4 億美元。Ringers #109 以 690 萬美元成交

18/ 讓我們花點時間，來靜靜欣賞一下這些在 web2 世界中聞所未聞的創作者作品所創下的天價。

Youtube 上的大多數合作伙伴頻道每 1,000 次觀看的收入在 0.30 美元到 2.50 美元之間。

而一位創作者以 1 ETH 的價格出售 1 NFT = YouTube 視頻 400 萬人次觀看。

19/ 這到底是怎麼一回事？

通過對作品進行變現，NFT 使創作者的作品與藝術品相媲美，並再次引入粉絲所渴望的稀缺性，使創作者因此受益。

這就像回到了無限數字複製和零邊際成本時代之前的藝術品市場。

20/ 令人興奮的是，很多創作者選擇將其收入以加密貨幣形式保留，而不是兌現成法幣，他們也入局 DeFi，收藏其他藝術家的 NFT，併購買其他加密資產，啓動了財富增長的飛輪。

21/ 這一切都是創作者經濟 3.0 的延伸和加速，即創作者成爲了獨立企業。

現在下結論還爲時尚早，但加密爲創作者提供的變現功能，可能會改變生活。

22/ 將我們的注意力轉向未來，創造者經濟的未來是什麼？

創造者經濟 4.0 是所有權經濟。

23/ 使用加密提供的構建塊，每個人都參與到他們所屬網絡的 所有權中，並因其努力而獲得更多的精英獎勵。

24/ 所有權經濟的理念是，未來所有平臺都將由其用戶構建、運營和擁有。想象一下，由於使用平臺而獲得代幣獎勵，與使用量或價值驅動成正比。

25/ 這是從獨立——創造者打造自己的島嶼，轉變爲去中心化社區之間的相互依賴。

26/ 創作者將與其社區一起建設，創作者和受衆之間的界限趨於模糊。我們今天開始看到這一點。

例如：@nounsdao、@PleasrDAO、@lootproject。

誰是「創作者」，誰是「受衆」？ 這種區別在相關性上逐漸消失。

27/ 通過代幣共享其價值漲勢並實現團隊努力，將創造出各種激勵機制，並獎勵以前未被發現或被低估的新型「創造者」。

28/ 例如：音樂人 @imdanielallan，將版稅分攤給爲他的 EP 製作提供資金的代幣持有者。

29/ 你可以想象，當共享所有權時，會出現一些新的賺錢角色 / 工作。

其中大部分在歷史上是前所未有 / 沒有得到獎勵的：策展人、傳道者、粉絲俱樂部領導、meme 頁面管理員等。

這是工作的未來發展方向。

30/ 重要的是，這預示着創作者的本質發生了變化，從創作靜態媒體到耕耘和培養社區。

我們今天所認爲的「創造者」是 web2 所發明遊戲的直接反映； 在新的遊戲規則中，創作者的成功看起來會有所不同。

31/ 創作者從羣氓領袖（自上而下）轉變爲社區的核心貢獻者（具有問責制的扁平化等級制度）。

32/ 創造者經濟每個新的連續時代都是對先前時代的補充，創造者經濟 4.0 也不例外。

它不會取代以前的時代，而是合作和賺錢提供新的機會選擇。

33/ 隨着時間推移，加密將在幫助創作者吸引受衆和接觸新受衆方面取得很好的成效。

區塊鏈類似於缺乏界面的新聞推送（newsfeeds）。

34/ 新的社交媒體 不會像大家爲了影響力而發佈內容，而更像你在鏈上所做的事情（例如，遊戲中的皮膚）。

這是展示和匹配創作者和受衆的絕佳過程。

35/ 在接下來的幾個月裏，我預計會有更多關於內容 / 媒體 DAO、收藏家 DAO、社交代幣、去中心化社交網絡和其他新興商業模式的實驗。對於創作者經濟來說，這是一個激動人心的時刻！

36/ 在 另一篇推文中，我也就創作者和所有權發表了一些想法：

37/ 我還在 @BanklessHQ 播客上與 @cooopahtroopa 和 @jessewldn 討論 了創作者經濟、它的各個發展階段和 web3 經濟。