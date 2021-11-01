森崴能源上市競拍爆近4萬張搶標 預計11/15轉上市

森崴能源 (6806-TE) 初次上市前現增競價拍賣，爆出近 4 萬張登記搶標，為競拍承銷張數底標 3.34 倍，預計 11 月 15 日轉上市，11 月 3 日至 5 日公開申購。

森崴能源初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購兩方式辦理，其中競拍合格投標張數 10 月 29 日截止登記共 39684 張，超過競拍承銷底標張數 11880 張。

森崴能源旗下包括負責太陽光電、陸域與離岸風電的富崴能源，負責液化天然氣供應的欣鑫天然氣，負責水庫清淤與小水力開發等業務的浚喆，負責綠電交易、儲能與 ECSO 節能的富威電力，是國內最完整的一站式再生能源解決方案廠商。

森崴能源主要營運規劃以持續開發、統包建置再生能源電廠為目標，後續可持續運維電廠及出售綠電賺取長期收益。截至今年上半年，森崴已簽約開發及工程合約 609 億元 (合約期間為今年至 2025 年)，運維合約 75.8 億元，(合約期間為今年至 2041 年)，及每年的售電收入合約。

目前森崴建置中的太陽光電廠有 28 個，另完成建置 8 座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運。森崴目標 2025 年太陽光電與風電等再生能源，裝置容量達 1GW，也積極布局儲能，目標裝置量達 100MW。

總經理胡惠森表示，營運正進入高度發展期，下半年獲利將優於上半年，從在手訂單來看，明年營運表現也會更好。

森崴能源去年營收 5.2 億元，毛利率 27.94%，EPS 2.86 元，今年上半年營收已達 10 億元，毛利率 45.12%，EPS 達 2.47 元。