〈中經院發布PMI〉10月終結連2跌 未來半年展望指數創1年來低點

中華經濟研究院今 (1) 日公布 10 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 較上月攀升 0.5 個百分點至 58.3%，終結連 2 跌，不過，未來 6 個月展望指數續跌 1.3 個百分點至 54.2%，創去年 9 月以來新低。

圖：中經院提供。

中經院院長張傳章說明，未來 6 個月展望指數續跌，主要是反映未來電子業接單的樂觀程度會較過去稍微降低，並使 PMI 擴張速度減緩，但這是因比較基期相對高所致。

就 10 月五項 PMI 指標來看，新增訂單指數指數回升 3.3 個百分點至 56.8%，人力僱用指數回升 0.7 個百分點至 55.2%，存貨指數回升 2.9 個百分點至 58.0%。

不過，生產指數續跌 1.1 個百分點至 55.9%，創去年 7 月以來低點，而供應商交貨時間指數續跌 3.4 個百分點至 65.7%。

而全體製造業終結連 3 月回報客戶存貨指數過高的情況，轉為回報客戶存貨低於當前客戶所需，使指數回跌 2.4 個百分點至 49.4%。

另外，原物料價格指數回升 3.0 個百分點至 80.9%，而未完成訂單指數續跌 5.8 個百分點至 50.3%，創去年 8 月以來相對低點。

圖：中經院提供。

至於六大產業，10 月全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業 (66.7%)、電力暨機械設備產業 (60.7%)、電子暨光學產業 (56.6%)、基礎原物料產業 (54.0%)、交通工具產業 (54.0%) 和化學暨生技醫療產業 (53.2%)。