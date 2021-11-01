〈每周CFTC報告〉投機者加碼看多英鎊 看空日圓意願略降

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 10 月 19 日當周，大型投機者開始減少美元的多頭布局，但對英鎊看多的意願大增，淨多單增加逾 1.3 萬口。對日圓看空的意願略降，淨空單減約 4300 口。對黃金加碼逾 2 萬口淨多單，增幅為過去十周之最。

美元與外匯

截至 10 月 26 日當周，投機者持有的美元指數淨多單減少 1477 口，至 34457 口。

美元過去一周上漲，但在周二之前，大型投機者選擇小幅減持美元指數淨多單。聯準會 (Fed) 主要通膨指標持續走高達 4.4%，超過該行 2% 目標，聯準會政策會議將召開，市場預計將宣布縮減購債。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，本周英鎊的態度值得觀察，投機者選擇加大對英鎊的看漲押注，使其來到 7 月以來的最高水準，並且是連 3 周增長。對日圓看空的意願略為降低，小減了日圓的淨空單。

具體為：

歐元淨空單減少 851 口，至 11256 口；

英鎊淨多單增加 13338 口，至 14953 口；

瑞士法郎淨空單增加 1795 口，至 19379 口；

日圓淨空單減少 4302 口，至 107036 口；

澳幣淨空單減少 812 口，至 75246 口；

紐元淨多單增加 2466 口，至 8906 口；

加元淨空單減少 14244 口，轉為淨多單 3320 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單增加 21211 口，至 214560 口。

白銀淨多單增加 7176 口，至 37532 口。

WTI 原油期貨淨多單減少 5876 口，至 423718 口。

大型投機者本周加碼逾 2 萬口的黃金淨多單，是過去十周以來增加最多的一周，並使整體看漲部位超過 20 萬口，是 5 月 25 日以來的第二高看漲水位。

(圖表取自 actionforex.com)

能源價格一路飆高後遇到瓶頸，投機者選擇略為減少多頭。上周後半由於普丁下令供氣給歐洲，加上伊朗表示有意重啟核協議的談判，油價由高點小幅落滑。