〈每周CFTC報告〉投機者加碼看多英鎊 看空日圓意願略降
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本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 10 月 19 日當周，大型投機者開始減少美元的多頭布局，但對英鎊看多的意願大增，淨多單增加逾 1.3 萬口。對日圓看空的意願略降，淨空單減約 4300 口。對黃金加碼逾 2 萬口淨多單，增幅為過去十周之最。
美元與外匯
截至 10 月 26 日當周，投機者持有的美元指數淨多單減少 1477 口，至 34457 口。
美元過去一周上漲，但在周二之前，大型投機者選擇小幅減持美元指數淨多單。聯準會 (Fed) 主要通膨指標持續走高達 4.4%，超過該行 2% 目標，聯準會政策會議將召開，市場預計將宣布縮減購債。
其他貨幣部分，本周英鎊的態度值得觀察，投機者選擇加大對英鎊的看漲押注，使其來到 7 月以來的最高水準，並且是連 3 周增長。對日圓看空的意願略為降低，小減了日圓的淨空單。
具體為：
- 歐元淨空單減少 851 口，至 11256 口；
- 英鎊淨多單增加 13338 口，至 14953 口；
- 瑞士法郎淨空單增加 1795 口，至 19379 口；
- 日圓淨空單減少 4302 口，至 107036 口；
- 澳幣淨空單減少 812 口，至 75246 口；
- 紐元淨多單增加 2466 口，至 8906 口；
- 加元淨空單減少 14244 口，轉為淨多單 3320 口。
黃金、白銀及原油
- 黃金淨多單增加 21211 口，至 214560 口。
- 白銀淨多單增加 7176 口，至 37532 口。
- WTI 原油期貨淨多單減少 5876 口，至 423718 口。
大型投機者本周加碼逾 2 萬口的黃金淨多單，是過去十周以來增加最多的一周，並使整體看漲部位超過 20 萬口，是 5 月 25 日以來的第二高看漲水位。
能源價格一路飆高後遇到瓶頸，投機者選擇略為減少多頭。上周後半由於普丁下令供氣給歐洲，加上伊朗表示有意重啟核協議的談判，油價由高點小幅落滑。