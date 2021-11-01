24萬股東注意！00878今年第四次配息將出爐 年化殖利率6.1%

擁有 24 萬股東的國泰永續高股息 ETF(00878) 將迎來 2021 年第四次配息，今 (1) 日進行第一階段公告，預估配息金額為每單位發放 0.28 元現金股利，以今天收盤價估算，年化殖利率 6.1%；至於每單位實際配發金額將在 11 月 11 日公布，除息日則訂在 11 月 16 日，投資人最晚只要在 11 月 15 日前持有或申購，皆可參與本次配息。

觀察 00878 之 30 檔成分股，產業配置以電子為主，金融、傳產為輔，因為訴求高股息投資理念，成立以來深受投資人青睞，去年 7 月發行時，受益人數約 2.1 萬人，據臺灣集中保管結算所最新統計，截至 10 月 29 日，受益人數已衝破 24 萬人大關。

國泰投信表示，近期重量級電子股持續開出亮麗財報，帶動台股延續反彈行情，電子業獲利可望續增長，加上金融股獲利及股息發放向來穩定，都有利這檔 ETF 配息表現。以其主要持股仁寶與英業達為例，不僅在 MSCI 資料庫中為 ESG 評級 BBB 與 A 級的資優生，第 3 季營收季成長分別達 29%、26%，可望帶動 00878 淨值持續走高。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878 是市面上唯一結合 ESG 與高股息的永續主題 ETF，也是國內首創季配息機制的台股 ETF，有利投資人或退休族安排現金流量與補充保費規劃，並納入收益平準金機制，不會因投資人大量申購而配息受到稀釋，成立以來每季皆配息，已配息 4 次，填息率達 100%，其所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，過去 5 年殖利率介於 4.76% 至 6.03% 間，優於台灣加權股價指數的殖利率表現。