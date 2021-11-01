吹哨者爆系統帳務不平 將來銀行澄清

立委費鴻泰今 (1) 日指出有吹哨者檢舉，將來銀行系統帳務不平，但總經理許柏林下令刪除相關資訊以逃避金檢，對此，將來銀行澄清表示，營運測試帳務正確，絕無帳務不平情事。

將來銀行表示，今 (2021) 年 7 月起，該行所有營運測試，均在 PROD 正式環境下進行，且每日均經資訊、業務、財務人員三方驗證，帳務均正確無誤，絕無帳務不平情事。

至於 UAT 環境刪除資料實屬正常作業，將來銀行說明，UAT 環境是供該行同仁開發測試使用，藉以優化銀行未來的服務，相關資料刪除清整是屬於資訊部門正常作業，與營運測試帳務無關。

費鴻泰也提到客服系統造成 APP 閃退，將來銀行強調，APP 閃退只是優化過程的偶發案例，該行於今年 9 月為進一步提供客戶更多服務，測試於客服系統新增使用網路電話服務，優化過程中確實偶發 APP 閃退，但已將問題單紀錄並反映予廠商積極處理中，是否增加此新服務，並不影響客服系統正常作業，亦無總經理許柏林指示不列入問題單的情形。

此外，有鑑於將來銀行之前曾傳出職場性騷擾糾紛，將來銀行表示，許柏林於今年 5 月到任總經理後，便積極督導及精進性別友善環境，並持續落實內部溝通與教育。