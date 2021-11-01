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宇智前三季EPS 2.17元 首實施庫藏股擬買800張

鉅亨網記者彭昱文 台北
宇智Q3純益季增1成EPS 0.73元 擬買回800張庫藏股。(鉅亨網資料照)
宇智Q3純益季增1成EPS 0.73元 擬買回800張庫藏股。(鉅亨網資料照)
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宇智庫藏股網通

網通廠宇智 (6470-TW) 今 (1) 日公告第三季財報，稅後純益 2381 萬元，季增 11.9%、年減 62.7%，每股純益 0.73 元；累計前三季稅後純益 7085 萬元，年減 41.1%，每股純益 2.17 元；宇智也公告，將首度實施庫藏股，計畫買回 800 張。

宇智第三季營收 4.17 億元，季增 8.3%、年減 42.3%；毛利率 19.2%，季減 5.9 個百分點、年減 3.3 個百分點；營益率 5.7%，季減 5.6 個百分點、年減 8.1 個百分點。

累計宇智前三季營收 11.87 億元，年減 25.9%、毛利率 21.8%，持平去年同期、營益率 8.2%，年減 2.8%。

據了解，宇智第三季雖然在歐美企業級產品需求復甦，加上進入傳統旺季，營運較第二季回升；但仍持續受到缺料干擾，加上去年同期基期較高，在營收規模縮減下，導致單季及累積獲利都出現衰退。

而宇智擬自 11 月 2 日至明年 1 月 1 日自集中市場買回 800 張自家股票，買回價格區間 35-60 元，若股價低於區間將繼續買回，買回股份金額上限 3.45 億元，買回股份將轉讓予員工。

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