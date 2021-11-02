凱基提三理由看好台股財報季 上修塑化、金融獲利展望

全球金融市場 10 月初面臨一波修正，月底出現反彈行情，凱基投顧今 (2) 日指出，進入 11 月後，市場轉為關注企業財報，在三個關鍵因素下，包括台積電的正面財測、美國回補庫存和國際原油價格上漲，可支撐台股多頭表現，看好塑化、金融股獲利展望有上修空間。

凱基投顧認為，通膨增溫、美債上限、QE 縮減、中國限電和恆大違約等不確定因素影響暫歇，除了通膨問題仍可能持續一段時間外，皆已進入可控範圍。

凱基投顧觀察三大關鍵因素，有助企業財報寫下佳績，第一，台積電的正面財測通常具有領頭羊作用。

由於台積電釋出優於預期的第三季財報，且第四季展望也達到市場預期的高標，半導體產業的結構性好轉和整體經濟補庫存需求持續，有助帶動整體台股。

第二，美國製造業新訂單數據仍維持高檔擴張，意味本波自去年第二季以來的補庫存需求尚未到頂，並支撐企業獲利維持上修。

第三，國際原油大漲和新一波供給瓶頸再現，將有助塑化產品利差在未來一至二季時擴大，而金融股則受惠殖利率上揚，將有助提升債券收益率與海外放款需求。

凱基投顧建議投資人，年底前選股重心，以景氣能見度強勁或擁剛性需求者為佳，如半導體、雲端 / 資料中心、電動車 / 汽車電子、綠能和塑化等。