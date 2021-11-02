〈世界法說〉Q4營收、獲利可望再創高 上調今年資本支出金額最多90億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (3) 日召開法說，預估第四季營收將達 123-127 億元，相當於季增約 3.5-7%，續寫新猷，毛利率上看 47.5%，看好到明年上半年都將維持相當高的產能利用率，並上調今年資本支出金額至 85-90 億元間。

世界先進預估，第四季營收將達 123-127 億元，連三季站穩百億元，毛利率預估 45.5-47.5%，可望超越第三季的 45.79%，營益率 34-36%，也優於第三季的 34.21%。

董事長方略指出，隨著晶圓三廠細線寬產能持續擴大，整體月產能將季增 2%，達 25.2 萬片 8 吋晶圓，客戶對晶圓代工需求持續強勁，能見度沒有改變，預期今年至明年上半年都將維持相當高的產能利用率。

方略表示，第四季手機與其他電子顯示面板驅動 IC 出貨將持續增加，小面板驅動 IC 營收占比也將擴增；從製程來看，0.18 微米及先進製程比重會持續提升。

方略強調，因應客戶晶圓代工需求，持續提升所在供應鏈價值，除廠房設備等例行性維修支出，及升級部分粗線寬設備至細線寬產能與機台去瓶頸外，也將在現有廠內持續增加設備投資，因此今年資本支出金額將由原先的 85 億元，上調至 85-90 億元間。

對於股利政策，方略則說，今年營運確實比去年好，盼股利維持穩健成長，雖然也會考慮增加，但由於未來 2 年面臨較大資本支出壓力，會平衡考慮。