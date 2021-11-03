〈能源盤後〉OPEC+會議在即 市場按兵不動 WTI小跌 Brent持平

週二 (2 日) 交易，原油期貨價格小幅波動，WTI 原油期貨價格 小跌、Brent 原油期貨價格幾乎持平，係因 OPEC + 增產的壓力日益增加，交易者等待 OPEC + 週四會議結果。

Zaner 的分析師週二報告中寫道，部分 OPEC + 成員已表示「沒有增產的能力，所以不會贊成增產的呼籲」這一點應可支撐市場。

OPEC + 成員似乎一直未能滿足現行增產的目標。根據路透週一公布的調查，OPEC 成員 10 月生產 2750 萬桶 / 日，只較前月增加 19 萬桶 / 日，不及 OPEC + 現行協議下允許的增產水準 25.4 萬桶 / 日。

「儘管如此，沙烏地阿拉伯和伊拉克還是有能力可增產。」Zaner 分析師說。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 14 美分或近 0.2%，收每桶 83.91 美元。該期貨價格上週觸及 7 年高點。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 84.72 美元。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告表示：「雖然來自主要石油消費國的呼聲越來越大，在美國和印度發聲後，日本現在也呼籲 OPEC + 擴大增產，但 OPEC + 迄今沒有透露願意的跡象。」

OPEC + 預定週四召開會議。先前 OPEC + 同意每月增產 40 萬桶 / 日。

與此同時，圖表觀察員表示，原油前景仍然樂觀。

富國銀行投資研究所高級全球市場高級市場分析師 Sameer Samana 表示：「原油仍處於上升趨勢。WTI 下一個關鍵支撐位是 50 週移動均線 (64.12 美元)，接著是近期低點 (62.05 美元)，再下來是 200 週移動均線 (56.65 美元)。在攀升至 2014 年的高點 (107.95 美元) 之前，可能會在心理上的關鍵整數遇上阻力點 (90、100 美元)。」

EIA 週三將發布上週石油供應報告。API 週二晚間公布，上週 (10 月底) 美國原油庫存增加 360 萬桶、汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油增加 57.3 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/29 止) 原油庫存增加 30 萬桶、汽油庫存下降 90 萬桶、蒸餾油下降 150 萬桶。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收近每加侖 2.45 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.2%，收每加侖 2.508 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.9% ，收每百萬 Btu 5.542 美元。

天然氣期貨週二收高，收復週一逾 4% 的跌幅，因為交易者持續觀察天氣預報，以衡量冬季取暖的需求。