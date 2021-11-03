鏈聞週末薦讀｜縱覽 Venture DAO 發展，回顧第七屆萬向區塊鏈峯會要點

鏈聞編輯時間

《加密風投也在進化，縱覽 Venture DAO 崛起之路》

Venture DAO 在加密世界中應運而生，行爲透明並且不受中心化機構控制，真正代表了大多數成員的利益。

閱讀全文

《Vitalik Buterin 萬向演講：Layer2 是以太坊擴容的未來》

Vitalik Buterin 認爲，Layer2 實現以太坊擴容是當下最安全的解決方案，而 Rollup 是唯一可行擴容方案。

閱讀全文

《深度探討區塊鏈如何賦能「數字化轉型」| 第七屆萬向區塊鏈峯會精選回顧》

剛剛結束的第七屆區塊鏈全球峯會以「數字化轉型」爲主題，邀請了 50 多位行業先驅、技術專家就一年來區塊鏈世界發生的熱門現象和趨勢發表自己的見解和思考。

閱讀全文

酷東東

《速覽 Alchemist 基於 Balancer LBP 構建的公平啓動拍賣平臺 Copper》

Copper 由 Alchemist 社區構建在 Balancer LBP 上，爲用戶提供參與代幣發行和 NFT 鑄造的相對公平的機會，也可直接創建拍賣活動。

閱讀全文

《三分鐘讀懂 Alien Worlds：融合 DeFi、NFT 與 DAO 的太空探索遊戲》

Alien Worlds 是基於 WAX 開發的一款太空探索遊戲，可爲玩家提供土地所有權、部署工具、士兵和武器，並定製專屬遊戲角色，目前已支持以太坊、WAX 和 BSC。

閱讀全文

《速覽 Alpha Finance 結合永續掉期和槓桿代幣特點的 AlphaX》

新版 AlphaX 結合永續掉期和槓桿代幣特點，引入了行權代幣（Strike Token）的概念，將定價規則簡化爲資產實時價格與認爲的上、下限價格的差值，在帶來可組合性和套利的同時，也限制了資本效率，更適合中低風險交易者使用。

閱讀全文

《Pantera 合夥人：讀懂全新創作者驅動網絡 Rally》

Rally 通過「創作者代幣」使創作者和粉絲更好地獲得激勵，或將重構創作者和粉絲間關係，雙方共同擁有和發展數字品牌。

閱讀全文

行業洞察

《Optimism：爲什麼 EVM 等效必須成爲 L2 通用標準？》

在多鏈世界中，「一次編碼，隨處部署」已經變得極其重要。

閱讀全文

《揭開明星 DeFi 協議治理的夢想、現實與可能演進方向》

DeFi 治理日新月異的浪潮已經開始，DeFi 協議紛紛採用方法爭取在決策效率與權力去中心化之間取得平衡。

閱讀全文

《一文盤點目前 13 個最大的 NFT 市場》

當前 NFT 市場以去中心化平臺爲主，且主要集中在以太坊生態。

閱讀全文

《錯過了 DOGE 和 SHIB？你需要重新喫透 meme 經濟》

Meme 經濟也是 21 世紀資本主義個人體驗史：是在正確的時間辨別出正確的稀缺數字 meme。

閱讀全文

本週不可錯過的十條新聞

下文所注時間爲新聞發佈時間