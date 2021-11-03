房價失準！Zillow Q3遜於預期 關閉營收最大項目Zillow Offer 裁員25%

美國知名房地產資訊供應平台 Zillow Group (ZG-US) 表示，將關閉其房屋翻新轉賣業務，理由是該公司的演算方式無法準確預測未來的房價，在避免進一步吞噬收益下放棄該業務。

這意味該公司將放棄營收占比最大的業務項目。該公司表示，現在計劃裁員 25%。據 FactSet ，該公司目前擁有約 5500 名員工。

執行長 ich Barton 週二表示：「我們已經決定，房價的不可預測性遠遠超出了我們的預料，繼續擴大 Zillow Offers 將導致收益和資產負債表波動過大。」

在財報電話會議上，Zillow 財務長 Allen Parker 表示，第三季結束時，公司持有 32 億美元現金和投資，「流動性足以抵禦 Zillow Offers 第四季購屋的衝擊。」他補充，結束 Zillow Offers 業務可以讓公司投資在資本密集度較低、更具擴展性的客戶解決方案上。

Zillow 週二大跌 11.52% 至 85.48 美元，盤後再重挫 11.49%，報 75.66 美元。

Zillow 第三季買進 9680 間房屋，並出售了 3032 間，在該季截止時仍有 9790 間待售屋，另外簽訂 8172 份購買合約。相較第二季截止時持有的 3142 間待售屋相比，增加許多。

該公司發言人表示，公司將按過往方式處理、準備和銷售房屋，並預計將在 2022 年第二季底之前，出售其大部分房屋。

Zillow 第三季財報關鍵數據

營收：17 億美元

調整後 Ebitda ：虧損 1.69 億美元。

分析師先前預估營收約 20 億美元，Ebitda 達 1.14 億美元。

住家部門佔 Zillow 第三季度銷售額的大部分。該部門 (含 Zillow Offers 在內) 第三季營收 12 億美元，在營收總額中佔比約 71%。

各部門調整後 Ebitda

網路、媒體和技術部門：2.07 億美元

抵押貸款部門：500 萬美元

住家部門：虧損 3.81 億美元 (其中含 3.04 億美元溢價購屋的房屋減記)

住家部門虧損過鉅，分析師本估計該部門僅虧損 5600 萬美元。

第四季財測

營收：28 億美元

調整後的 Ebidta：虧損 1.36 億美元至 1.86 億美元之間

Zillow 預期，其購買的房屋在第四季將虧損 2.4 億至 2.65 億美元，且第四季將認列關閉 Zillow Offers 相關的成本約 1.75 億美元至 2.3 億美元，並持續到 2022 年。