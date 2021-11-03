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房價失準！Zillow Q3遜於預期 關閉營收最大項目Zillow Offer 裁員25%

鉅亨網編譯許家華
房價失準！Zillow Q3遜於預期 關閉營收最大項目Zillow Offer 裁員25% (圖片:AFP)
房價失準！Zillow Q3遜於預期 關閉營收最大項目Zillow Offer 裁員25% (圖片:AFP)
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房地產美股財報舊翻新屋Zillow

美國知名房地產資訊供應平台 Zillow Group (ZG-US) 表示，將關閉其房屋翻新轉賣業務，理由是該公司的演算方式無法準確預測未來的房價，在避免進一步吞噬收益下放棄該業務。

這意味該公司將放棄營收占比最大的業務項目。該公司表示，現在計劃裁員 25%。據 FactSet ，該公司目前擁有約 5500 名員工。

執行長 ich Barton 週二表示：「我們已經決定，房價的不可預測性遠遠超出了我們的預料，繼續擴大 Zillow Offers 將導致收益和資產負債表波動過大。」

在財報電話會議上，Zillow 財務長 Allen Parker 表示，第三季結束時，公司持有 32 億美元現金和投資，「流動性足以抵禦 Zillow Offers 第四季購屋的衝擊。」他補充，結束 Zillow Offers 業務可以讓公司投資在資本密集度較低、更具擴展性的客戶解決方案上。

Zillow 週二大跌 11.52% 至 85.48 美元，盤後再重挫 11.49%，報 75.66 美元

Zillow 第三季買進 9680 間房屋，並出售了 3032 間，在該季截止時仍有 9790 間待售屋，另外簽訂 8172 份購買合約。相較第二季截止時持有的 3142 間待售屋相比，增加許多。

該公司發言人表示，公司將按過往方式處理、準備和銷售房屋，並預計將在 2022 年第二季底之前，出售其大部分房屋。

Zillow 第三季財報關鍵數據
  • 營收：17 億美元
  • 調整後 Ebitda ：虧損 1.69 億美元

分析師先前預估營收約 20 億美元，Ebitda 達 1.14 億美元

住家部門佔 Zillow 第三季度銷售額的大部分。該部門 (含 Zillow Offers 在內) 第三季營收 12 億美元，在營收總額中佔比約 71%。

各部門調整後 Ebitda
  • 網路、媒體和技術部門：2.07 億美元
  • 抵押貸款部門：500 萬美元
  • 住家部門：虧損 3.81 億美元 (其中含 3.04 億美元溢價購屋的房屋減記)

住家部門虧損過鉅，分析師本估計該部門僅虧損 5600 萬美元

第四季財測
  • 營收：28 億美元
  • 調整後的 Ebidta：虧損 1.36 億美元至 1.86 億美元之間

Zillow 預期，其購買的房屋在第四季將虧損 2.4 億至 2.65 億美元，且第四季將認列關閉 Zillow Offers 相關的成本約 1.75 億美元至 2.3 億美元，並持續到 2022 年。

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