疫情點燃顛覆趨勢 法人看好五大產業可望受惠

疫情催化改變產業趨勢，除科技產業，包括精準醫療、金融科技、寵物經濟、社群電商甚至永續環境等，都因此出現顛覆式創新，投信看好新趨勢翻轉，鎖定具創新量能的產業推出股票型基金。

路博邁投信總經理陳正芳表示，全球經濟已從過去由主要國家或產業帶動，逐漸轉由各種趨勢所驅動，而顛覆式創新是當中最具影響力的主題之一，而顛覆創新的重要性在於顛覆者的崛起往往造成產業規則改變，進而創造新經濟價值，並帶來投資機會。

陳正芳指出，回顧 1995 年時，S&P 500 指數中的企業平均停留在指數的時間為 30 年，到了 2015 年，縮短成 25 年，預期到 2025 年，將再進一步縮短為約 15 年。顯示企業必須要不停創新或轉型尋求突破得以延續。

路博邁顛覆式創新股票基金經理人王昱如則表示，顛覆式創新的力量正在加速，全球現正面臨各項創新技術的拐點，轉換至投資上，其實就是各種甜蜜點可期。

進一步觀察全球顛覆式創新股票代表指數，可發現其自成立以來每年皆正報酬，統計自 2014 年底至今年 10 月底，顛覆式創新股票的報酬率為 203%，表現優於全球成長股票的 139%、以及全球股票的 79%。

值得注意的是，顛覆式創新指數與世界指數的報酬差距近幾年明顯拉大，特別是 2020 年疫情爆發後，顯示顛覆式創新的成長動能更為加速，並進一步推動報酬表現。

王昱如進一步指出，過去由科技股一枝獨秀的局面近年也出現轉變，由科技創新所產生的動能正擴及至其它產業，推動各領域革新，以醫療產業為例，2016 至 2020 年，全球有 228 個新藥獲批，較十年前成長超過 100%。

王昱如說，顛覆者企業絕非科技產業專屬，精準醫療、金融科技、寵物經濟、社群電商甚至永續環境等，都是顛覆式創新的投資主題。

路博邁表示，新推出的顛覆式創新股票基金，主要鎖定「顛覆式創新進行式」的加速成長企業，以掌握最具爆發力的發展階段，原因在於處創新初期的企業，產品或服務仍處高風險的實驗階段，因此投資報酬波動大、且獲利能力待驗證，而處於成熟階段的企業，則因為市場需求大多已飽和，再漲空間有限。