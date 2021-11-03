荷蘭疫情復燃 再度實施嚴格防疫 84%成年人已施打疫苗

荷蘭當局 2 日表示，由於 COVID-19 疫情再度升溫、並導致醫療負荷緊繃，決定重啟嚴格的防疫規定。荷蘭衛生當局表示，有高達 84% 的成年人口已接種 COVID-19 疫苗。

荷蘭在 9 月底時解除社交距離等防疫規定，然而疫情不久後即死灰復燃。根據 2 日的統計，荷蘭每 10 萬人當中，平均有 300 個以上的新增確診案例，約較前一週增加 40%。此數據逼近 2020 年 10 月、12 月，以及 2021 年 7 月出現的疫情高峰。

有鑑於此，該國政府決定自 11 月 6 日開始，當民眾前往美術館、健身房、以及露天咖啡廳等地點時，都有義務出示 COVID-19 疫苗接種、或檢測結果陰性的證明文件。

另外，荷蘭當局也宣布恢復戴口罩的義務，民眾出入公共場所及各式店家都須確實戴好口罩，也建議民眾至少有一半以上的上班時間能在家中進行。

雖然荷蘭有高達 84% 的成年人口已接受過 COVID-19 疫苗施打，不過在尚未接受疫苗接種的民眾當中，有相當比例因為感染 COVID-19 而住進醫院接受治療。

依照荷蘭國家公共衛生及環境研究院 (RIVM) 的說法，過去一個月檢測結果呈現陽性的案例當中，約有 52% 的人表示他們尚未接種疫苗，另有 45% 表示他們已經接受過完整的疫苗接種。