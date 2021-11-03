和勤入旺季10月營收2.1億元 電動車零件出貨續增

高階精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公告 10 月營收 2.1 億元，創歷年同月新高，月減 15.13%，年增 0.06%，累計前 10 月營收 21.57 億元，和勤在電動車零組件訂單持續攀高，將推升第四季營收成長，估 2021 年全年將改寫新高。

和勤主管指出，中國供電回穩以及新產品量產，第四季旺季效益仍值得期待，2021 年營收逐季走高。

和勤 10 月兩大業務營收分別為：汽車零件 1.39 億元，佔比 66.04％；硬碟機構件（VCM Plate）0.63 億元，佔比 29.81％。由於十一長假以及限電影響，10 月工作天數較少，營收較上月減少，但仍較去年同期成長。

和勤目前在硬碟零件仍保持產能滿載，預期東南亞轉單效益持續到年底，第四季可望維持高檔。

美系電動車已是和勤汽車零件最大客戶，和勤持續增加新能源車客戶，與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，預計第四季量產，新能源車零件營收占比將穩定成長

和勤指出，第四季是傳統旺季，目前中國大陸供電恢復正常，先前汽車零件客戶因限電而延後下單的部分，可望陸續回補，雖然晶片缺貨的問題依然存在，但和勤客戶分散，可盡量降低晶片缺貨的影響，另外，公司跨入商用車市場，重卡變速箱零件也將在第四季進入量產，預期第四季仍是和勤今年最旺的一季。