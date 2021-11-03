法人洞見：航運、面板起死回生，加碼時刻來了嗎？

今年上半年，航運股席捲全台灣，從資深老手到剛開戶的新手，誰不買航運？連王仁甫、季芹都可以開直播大聊航運，就知道散戶的參與度有多高。上半年的航運股，是大家心中的神，可下半年，卻成了揮之不去的夢靨，尤其在 6、7 月，相對高點買進的朋友們，悶很久了吧！雖說這幾天看似揚眉吐氣，可航運股還會繼續向上攻擊嗎？加碼時間到了嗎？

這裡先以一句話破題，「不要小看散戶的力量」！當然，這話絕對不是褒、而是貶。

以指標股長榮來看，先跟大盤做個比較，其實 7 月至今，台股表現並不算差，但航運，可說是圈圈差差，而籌碼，始終是航運最大的問題。我常喜歡以台積電來舉例，台積電是大家心中的績優股，是不折不扣最有競爭力的成長股之一，但自從今年 3 月，股東人數超越中鋼，成為全台灣股東人數第一多的股票之後，緊箍咒就戴上了！這 3 個季度以來，台積電從來不缺利多，但不論行情如何表態、利多如何發酵，台積電的股價就猶如心電圖一般，以 600 元為中心，上、下、上、下做震盪，而航運股的問題，如出一轍。

真的！千萬「不要小看散戶的力量」，姑且先忽視半年線與季線的壓力，光是 7 月底至 9 月底這 2 個多月來，許許多多認為航運股已經跌深而進場、許許多多覺得航運股打底完成而進場的這些散戶們，這些已經套牢 3 個月的水鬼們，一旦有機會解套，他難道不會賣出嗎？因此，能不能加碼，答案很簡單，以今天的長榮來說，已經非常接近 7 月底至 9 月底，橫盤整理的區間，即使未來幾天會漲，漲勢也十分有限。

就操作面來說，未來非常可能遇到盤整區的壓力之後，隨即出現回檔，再打回到 100 元以下。若回檔過後，還能重組第二波、甚至第三波攻勢，這時候，才有可能是玩真的。除非有一種例外，當長榮這次一波到底、頭也不回的直上 160 元，創下盤整區的新高，這種情況就表示，主力大戶回來了！表示有大資金在拱股價，任何的散戶賣壓，都不足以與之對抗了！一旦這種情況發生，就算 150 元、160 元才進去追，也都有機會大賺。可話說回來，這種情況雖不是不可能發生，可畢竟機率相對偏低，畢竟航運股的股本也不算小。

結論，這個時間點加碼，並不是那麼理想，因為上漲空間已經不大。隨時有可能出現回檔，連難兄難弟的面板股，狀況也是大同小異的。現階段台股的盤面，只是很單純的，資金從高位階、短線的轉移至低位階罷了！可這僅僅是「短線」，不會是一個常態的情況，畢竟走勢是一種態度，可憐之人、必有可恨之處，可憐的股票、也有不可取的地方，就法人、大戶的操作面上，短線利用航運、面板，稍微操控一下指數、搶個反彈，或許可以，但真的要將這些股票拉出主升段，我想不會是這些勢場贏家們現階段的策略。

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