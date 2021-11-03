〈研華法說〉明年營收估增15% 首季產品價格再漲3-6%

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (3) 日表示，明年展望樂觀，預估營收將成長 14-16% ；而 IC 晶片在年底、明年初又將再度漲價，研華也計畫最快明年第一季執行第二波漲價、反映成本，幅度 3-6% 左右。

研華表示，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布調漲報價後，IC 供應商也紛紛跟進，相繼在年底到明年初跟進調漲，且漲幅都是 10% 起跳，對公司板卡類產品成本影響不小，所以一定要漲價反應，也積極跟客戶溝通，預計將在明年首季實施。

以目前零組件缺料狀況來看，研華表示，面板、驅動 IC、音訊晶片 (Audio codec) 等狀況舒緩很多，整體拿料狀況比上半年好，但部分料件還是很缺，甚至有出現新增的零組件缺貨。

研華舉例，像是網路晶片 (LAN Chip) 的缺貨狀況都沒有好轉過，電源管理晶片也還是缺，德儀 (TI) 相關的 IC 也因為東南亞疫情持續吃緊，另外還有石英振盪元件等零組件是現階段較缺的品項。

不過，研華對明年展望維持樂觀，除了營收雙位數成長，公司也在中國昆山、台灣林口積極擴產，明年資本支出估計 6000 萬美元，將較今年 5000 萬美元多 2 成。