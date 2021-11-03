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耕興Q3 EPS 3.14元 前三季已超越去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北
耕興Q3 EPS 3.14元 前三季已超越去年全年。(圖:AFP)
耕興Q3 EPS 3.14元 前三季已超越去年全年。(圖:AFP)
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耕興5G檢測手機

檢測龍頭耕興 (6146-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，受惠行動通訊產品檢測案量增加，加上 5G NR 手機接單超預期，帶動整體產品組合優化，毛利率衝上 52%，創歷史新高，稅後純益 3.05 億元，每股稅後純益 3.14 元，也同步寫新猷，累計前三季達 8.24 元，已超越去年全年 8.03 元。

耕興第三季營收 11.64 億元，季增 11.92%，年增 25.57%，毛利率 52.23%，季增 3.45 個百分點，年增 6.24 個百分點，營益率 34.19%，季增 0.19 個百分點，年增 3.41 個百分點，稅後純益 3.05 億元，季增 25%，年增 46.63%，每股稅後純益 3.14 元。

耕興前三季營收 32.13 億元，年增 24.68%，毛利率 50.02%，年增 4.87 個百分點，營益率 33.08%，年增 4.32 個百分點，稅後純益 7.99 億元，年增 44.22%，每股稅後純益 8.24 元。

耕興表示，根據美國聯邦通信委員會 (FCC) 網站資料顯示，公司前三季高階網通產品市占率 17.04%，為全球第一，尤其在 5G NR 行動通訊產品更超過 25%，是唯一上榜的台灣實驗室，市占率同為全球第一。

此外，從台灣國家通訊傳播委員會 (NCC) 的資料顯示，耕興執行 5G NR 產品的測試總數已超越其他實驗室的總和，在台灣市占率過半，凸顯公司在 5G NR 手機、CPE 等終端產品的接單量、5G 測試產能與競爭力穩坐業界龍頭。

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