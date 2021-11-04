【Wen姐筆記】美股掀開壓力鍋 助攻台股再闖半年線？站穩比路過重要

美國聯準會宣布稍晚正式啟動縮減購債，讓美股掀開壓力鍋，道瓊指數應聲翻紅，美股三大指數再改寫新高！台股昨日在週選擇權結算干擾下，振幅壓縮，今日可望獲得美股助攻，再闖半年線？由於權值股遲遲未表態，內資法人在財報公布高峰期前，採取調節持股的謹慎應對態度，台股如開高衝關，站穩還是比路過重要！多空強弱分界 17123 點。關鍵點位為 17047、17153 與 17222 點。

多方守穩 17000 點城池後，以碎步墊高方式震盪消化賣壓，17000 點城與兩端哨站 16988 與 17026 點，為多方持續北上的新據點！17047 與 17100 點城池如能站穩，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，多方目標為更上層樓！17153 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點，可望成為新的火線區！如 17256 點能夠收復，多方將再射門 17300 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。

但如 16988 點棄守，本波連續 7 個交易日搶進者，恐又住進套房，對多方北上相當不利。需提防回測 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得回測 16800 點城池， 16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季是否還有行情的最後的關鍵防線。如 16777 點棄守，將再度進入空方疆域！

台股未能衝過半年線壓力，除了台積電等權值股未表態，與本土法人進入財報公布倒數二周，先減碼降低部位的操作慣性也有關！目前盤面上，大多仍反應財報與法說會訊息，但細心投資人可以發現，如股價已先行飆漲一段，才公布亮眼財報或法說釋出利多者，法說會後短線大多有較大的獲利下車賣壓！反而是公告亮眼財報前，股價未有表現者，較有機會反應財報利多！因此短線上的操作，個股仍以不追高，挑選相對位階較低，財報與展望佳者。才能避開大咖法人趁燈光美氣氛佳收割韭菜！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)