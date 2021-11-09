宏佳騰結盟momo&Lalamove 推三輪商務智慧電車

宏佳騰 (1599-TW) 宣佈與物流業者 Lalamove 及台灣電商龍頭 momo 締結合作夥伴關係，Lalamove 台灣負責人丁彥宇表示，宏佳騰推出三輪商用車款，讓台灣的貨運環境能與國際接軌，並讓更多物流業者對車款的選擇有更全面的思考及重視，造福我們第一線的物流夥伴。

momo 富邦媒體 (8454-TW) 董事長林啓峰則提到，今年 5、6 月本土新冠肺炎疫情升溫，momo 短時間湧入大量的訂單，面臨龐大的配送需求，物流承載實力與彈性至關重要，為滿足消費者對於網購快速到貨服務的高度期待，機車物流在全台核心都會帶、重點消費熱區的配送扮演重要角色，無論在配送節點、機動、幅員、時效皆具潛力。

宏佳騰推出全台首輛針對物流業者與載貨需求打造的三輪商務智慧電車 Ai-2 Gather，入手價 Ai-2 車型 11 萬 7980 元、Ai-2 特仕版 12 萬 7980 元，前 1000 名購買者優惠折扣 1 萬元。

宏佳騰執行長林東閔表示，全台機車物流 1 年有約 6.75 億件運送量，且電子商務成長率逐年以雙位數成長，機車物流配送的需求將日益增加，自疫情爆發以來，更看見外送平台第一線配送人員的需求，決定鎖定物流業者載貨需求，開發商用的電動三輪車款。

宏佳騰並與台灣大哥大 (3045-TW) 合作，透過 CROXERA 智慧儀表系統升級的雲端服務，為新一代 IoV 車聯網服務，包括更多不同的行車安全提醒，未來道路側與車體本身的資訊也將產生更多連結，能更早因應即時路況，替駕駛提供預警指示，為商務車種提供車聯網管理服務。

宏佳騰短短兩年內已推出 5 款智慧電車，截至今日已突破 2 萬名智慧電車主，Ai-2 Gather 電動三輪車採用 Gogoro Network 的電池系統，可在全台 1 萬多個電池交換機櫃進行換電，將可提升第一線配送人員載貨便利性及物流運輸車隊的管理效率。



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